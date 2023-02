Největší povalečky horoskopu: Tyto ženy jsou tak líné, že se s nimi nedá vydržet

Na tomto světě jsou energické ženy, které kdyby měly k dispozici více než 24 hodin, stále by je dokázaly zaplnit činnostmi. Existují však i ženy, které jsou pravým opakem a lenost je jejich největším spojencem. Do jisté míry jsou tyto ženy ovlivňovány svým horoskopem. Jaká znamení zvěrokruhu mezi ně patří?

Beran (21.3. - 20.4.)

Zdá se, že žena Beran nemá na světě žádné problémy. Má schopnost nedopustit, aby jí nevyřešené problémy a problémy zničily den, protože má jistotu, že na všechno vždy existuje řešení. S ohledem na to, že vše lze napravit, jsou chvíle, kdy mnohem raději odpočívá na pohovce, než aby se motala do věcí, které potřebují mít svůj průběh. Jedinou nevýhodou je, že i když má jasné a definované cíle, má tendenci jejich důležitost podceňovat a brát to s takovým klidem, že ostatní kolem ní už rostou z kůže.

Lev (23.7. - 22.8.)

Žena Lev, silná a odhodlaná, často nedokáže dokončit všechny své projekty. Lvice se počítá mezi nejlínější znamení, ne proto, že by nechtěla nebo nebyla schopna, ale proto, že je každý den zaneprázdněna tisíci věcmi, které musí udělat, aby ztratila ze zřetele priority. Ty tisíce věcí jsou však spíš její plány, které spřádá nejlépe na gauči, kde se tak ráda povaluje.

Štír (24.10. - 22.11.)

Než něco udělá žena Štír, stráví spoustu času při rozhodování, co je nejlepší dělat nebo nedělat, zda je vůbec nutné něco dělat. Většinou dojde k rozhodnutí, že jsou důležitější věci na světě a z pohovky nebo pohodlného křesílka se jen tak nezvedne. Tímto způsobem však promarní opravdu hodně času a riskuje ztrátu skvělých příležitostí, které se už nemusí nikdy vrátit.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Žena v Rybách patří mezi nejlínější znamení. Ráda se vyhřívá na pohovce, i když ví, že má tolik práce a povinností. Vůbec jí to neznervózňuje. Žije ve svém vlastním světě a často se izoluje a úplně zapomíná na vnější svět. Nikdy se neodváží udělat víc, než se po ní požaduje, protože nerada riskuje. Raději dělá to, v čem je dobrá, do dalších činností se nepouští.



