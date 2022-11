Tato znamení čekají v druhé půlce listopadu těžkosti ve vztazích. Patříte k nim?

Druhá polovina listopadu, zejména poslední dva týdny mohou být pro některá znamení hodně obtížná, zejména ve vztazích. Na jaká znamení zvěrokruhu čekají následující listopadové dny těžkosti?

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Zdá se, že se už dlouho potýkáte s potížemi v partnerství, které neustále odkládáte na neurčito. Poslední dny tyto problémy vygradovaly a vy sami tušíte, že budete muset tnout do živého a vyřešit je. I když se vám to nyní může zdát jako jedna z nejtěžších věcí, vězte, že je ten nejlepší čas říct partnerovi upřímně, co cítíte.

Možná budete příjemně překvapeni jeho reakcí a uvidíte, jak se vám nakonec uleví. V práci se cítíte zahlceni, ale nedovolte, aby nad vámi zvítězilo vyhoření. Vztahy na pracovišti už také nejsou, co bývaly, je možná na čase začít se pomalu poohlížet po novém zaměstnání.

Býci, připravte se na konflikt s lidmi ve znamení Panny, nebude to nic příjemného, spíše naopak. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Astrální pozice planet naznačuje, že se budete koncem listopadu potýkat s lidmi, kteří vám budou neustále vstupovat do vašeho soukromí. A to je pro vás hodně obtěžující. Budete s tím mít problém, protože neradi řešíte nepříjemné situace, jenže jinak to tentokrát nepůjde.

Slušně a důrazně dotyčnému řekněte, jak obtěžující je jeho chování. S partnerem zažijete pár hádek týkajících se financí, ale není to nic, s čím byste se nedokázali poprat.

Býk (21.4. - 21.5.)

Připravte se na konflikt s lidmi ve znamení Panny, nebude to nic příjemného, spíše naopak. Hvězdy testují vaši schopnost ústupku, což pro vás jako pro temperamentní znamení neustále připravené k boji bude hodně těžké.

Pokud neustoupíte, budete se cítit jako vítězové, ale jen chvíli, následky tohoto rozhodnutí vám protivník nechá pěkně pocítit. Pokud ustoupíte, ani to vás neuspokojí. Uklidněte se a jednejte diplomaticky, tak, aby byly spokojeny obě strany.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Tento měsíc nás má připravit na chladnou a krutou zimu a vaše znamení je na tyto přechody obvzláště citlivé, vaše nálada bude následující listopadové dny a týdny doslova pod bodem mrazu, stejně jako venkovní teplota.

Nenechte se touto melancholií ovlivnit i v jednání s vašimi nejbližšími. Myslí to s vámi dobře. Zejména starší osoby kolem vás vám budou dávat dobře míněné rady, které vám pomohou vyrovnat se s konfliktními osobami na vašem pracovišti. Neodhánějte je od sebe, mohou vám být v mnohem užiteční.

Zdroje:fajntip.cz, stylecaster.com