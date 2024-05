Hledáte levný a jednoduchý způsob, jak ozvláštnit zahradu a vytvořit na ní kouzelnou atmosféru pro letní večery? Vyrobte si louče z prázdných lahví od vína!

Také si rádi plně užíváte příjemné atmosféry čerstvého vzduchu na zahradě? Zkuste si v letošní sezóně zpříjemnit chvíle odpočinku krásnou a romantickou dekorací, kterou si vlastnoručně vyrobíte. Začněte tedy schraňovat prázdné lahve od vína a užijte si příjemné letní večery ve světle loučí!

Jak jednoduchým způsobem vyrobit lampičku z lahve od vína? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Samuel Kaleta:

Buďte kreativní

Přestože je na současném trhu k dostání nepřeberné množství loučí, není nad originální kus, který si vlastnoručně zhotovíte. Můžete do této činnosti zapojit i děti, s nimiž tak strávíte příjemným způsobem společný čas. Při použití loučí vždy myslete na bezpečnost, přeci jenom se jedná o otevřený oheň.

Na výrobu jednoduché domácí louče si kupte v obchodě přírubové kluzné pouzdro

Co je potřeba

Než se do samotné výroby loučí pustíte, připravte si veškeré potřebné věci. Nejedná se pouze o prázdné lahve od vína, ale budete potřebovat také petrolejový olej, knot do petrolejové lampy, sirky, teflonovou pásku, písek, ostré nůžky nebo nůž a kuchyňský trychtýř.

Na výrobu jednoduché domácí louče si kupte v obchodě přírubové kluzné pouzdro, které se běžně využívá ve strojírenství a stojí pár kaček. Vždy vyberte takový průměr, aby odpovídal použité lahvi.

V případě, že bude k dostání pouze menší rozměr, můžete pouzdro oblepit teflonovou páskou, aby se dotýkalo vnitřku hrdla. V žádném případě však nepoužívejte běžnou izolepu, která není nehořlavá.

Jak přesně postupovat

Nejprve nasypejte zhruba do poloviny lahve pomocí kuchyňského trychtýře písek. Bude plnit nejen dekorační funkci, ale poslouží i jako zátěž, aby louči neodfouknul případný vítr. Následně nalijte do lahve olej určený do petrolejových lampiček.

Nalijte do lahve olej určený do petrolejových lampiček.

Jako další krok provlečte hrdlem lahve knot tak, aby jeho spodní konec ležel na vrchní vrstvě písku. Druhý konec protáhněte kovovým pouzdrem a navrchu ustříhněte, aby vyčnívaly tak 1 cm. Jakmile se knot nasákne olejem, můžete louči zapálit.

