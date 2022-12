Nejprohnanější znamení zvěrokruhu: Na ženy těchto znamení si dejte zvlášť pozor

Říká se jim, že jsou to vlkové v rouše beránčím. Na venek se tváří jako přátelé, za vašimi zády vás zradí, jsou lstiví a prohnaní. Patří mezi ně zejména ženy narozené v těchto znameních zvěrokruhu.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou známí tím, že jsou silní a strategičtí, díky čemuž jsou docela mazaní. Snadno ovládnou to, co patří jinému člověku, a převezmou to. Mohou to dokonce vylepšit. Štíři, a to i ženy, patří mezi vychytralé obchodníky, díky kterým se cítíte výjimečně. Tyto ženy jsou tak prohnané, že ve ve vás vzbudí pocit vaší závislosti na nich. Jakmile jste zcela na tyto ženy odkázání, mají vás přesně tam, kde vás chtěly mít, takže pozor.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy se často stávají právníky, protože jsou tak dobré v hádkách. A ženy obzvlášť. Mohou vás oklamat svým šarmem, jen aby “vyhrály svůj případ”. Toto úskočné, mazané znamení může někdy přijmout extrémní opatření, aby bylo středem pozornosti, což se často děje v soudní síni. Pokud se z nich nestanou právníci, počítejte s tím, že budou ve svém osobním životě tajně manipulovat. Pokud se s Váhami kamarádíte nebo s nimi chodíte, našlapujte opatrně.

Která znamení zvěrokruhu nastražují pastičky na ostatní a čekají, kdo se chytí? Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny jsou neuvěřitelně orientované na detaily. Očekávají to nejhorší, aby mohly být připraveny na všechno. Pokud Panně dáte cokoli, ať už je to přání k narozeninám nebo smlouva, postará se o to, aby nebyla uvedena v omyl. Pamatují si vše, co jim kdy řeknete nebo dáte, a nebojí se to v budoucnu použít proti vám, pokud jim to pomůže.

Lev (23.7. - 22.8.)

Ženy narozené ve Lvu jsou chytré a zároveň vychytralé. Často taktizují a využívají svou statečnost k tahům. Přechytračit soupeře vyžaduje odvahu a sebevědomí, což jsou vlastnosti, které jsou často se Lvem spojovány.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci mají dvě strany a nikdy nevíte, kterou dostanete. Sociální a naslouchací schopnosti Blížencům dávají výhodu, protože získají více informací než průměrný člověk a využijí je ve svůj prospěch. Pokud Blíženci prozradíte tajemství, je možné, že ho v budoucnu použije proti vám.

Rak (22.6. - 22.7.)

Překvapuje vás, že sem patří i ženy narozené ve znamení Raka? Je to proto, že jsou mnohem složitější, než jste si představovali. Raci jsou často hluboce ponořeni do svých emocí a mohou je využít k rozptýlení nebo manipulaci jakékoli situace ve svůj prospěch. Tito hyperemocionální lidé také často propadají zášti, takže pokud se dostanete s Rakem do konfliktu, očekávajte pomstu.

