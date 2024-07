Chcete si obměnit staré svítidlo za nové? Nemusíte hned běžet do obchodu a vydávat zbytečné finance! Využijte prázdných lahví od piva a vyrobte si originální lustr, který nikdo nemá a nestojí vás ani korunu.

Toužíte po zajímavém osvětlení, které ohromí vaše hosty a nadchne i toho nejnáročnějšího kritika designu? Zapomeňte na nudné lustry z obchodů a pusťte se do výroby vlastního, jedinečného kusu z něčeho, co byste jinak možná vyhodili, a to z pivních lahví!

Chcete vidět, jak vznikal jeden z největších lustrů s použitím pivních lahví? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Wesley Treat:

Proč zrovna z pivních lahví?

Vzhledem k tomu, že je pivo u nás značně oblíbený nápoj, ve většině domácností jsou prázdné lahve často k dispozici. Jejich dalším praktickým zužitkováním jim můžete vdechnout nový život a vyrobit si tak nový originální kousek, který využijete nejen na zahradě, ale i na chatě nebo ve svém domovském interiéru. Výroba lustru není nijak obtížná, a navíc můžete do tvoření zapojit celou rodinu.

Nachystejte si vše potřebné

Nejprve si připravte veškeré potřebné věci. Budete potřebovat pivní lahve, jejich množství záleží na požadované velikosti a tvaru lustru. Kus prkna na základnu a uchycení lahví, také speciální vrták do skla, kterým budete dělat ve skle otvory. Využijete i LED žárovky, jež jsou ideální pro nízkou spotřebu energie, kabely, objímky na žárovky, vruty a lepidlo.

Umyjte lahve

Nejprve si pečivě omyjte všechny lahve a odstraňte z nich případné etikety. Pokud chcete, můžete je namočit do roztoku s octem, díky tomu se jednodušeji zbavíte odolných zbytků lepidla.

Vrtání otvorů do skla

Pak si každou lahev postupně upněte do svěráku, bude potřeba vytvořit otvor pro kabely, které povedou k LED světlu. Důležité je mít vrták ve sklíčidle vrtačky řádně upnutý a na začátku vrtat velice pozvolna a s nízkými otáčkami. Nepřidávejte je ani během dalšího vrtání, protože sklo je poměrně tvrdý materiál a vrták se rychle zahřívá. Pokud chcete větší průměr otvoru, použijte následně silnější vrták.

Sestavení základny

Z kusu prkna vyřežte dle vaší potřeby základnu lustru a připevněte na ni lahve pomocí vhodných úchytů, vrutů nebo lepidla, aby pevně držely.

Instalace kabelů

V tento moment stačí kabely protáhnout připravenými otvory a zapojit je k LED světlům.

Instalace lustru

Abyste mohli lustr pověsit na dané místo, opatřete ho závěsnými háky, nebo využijte silná lana či zajímavé řetězy.

Pár tipů na závěr

Nebojte se experimentovat s různými tvary a odstíny pivních lahví, dosáhnete tak jedinečného designu. Využít můžete i barevné LED žárovky, které vytvoří efektnější osvětlení. Lustr můžete ozdobit i dalšími dekoračními předměty jako jsou například kamínky nebo korály.

