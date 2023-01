Největší mýty o horoskopu: Co si myslíte o svém znamení, není pravda. Čtěte toto

Ne všechny běžné představy o charakteru vašeho znamení zvěrokruhu jsou pravdivé. Jaké největší mýty panují právě o vašem znamení, které nejsou tak úplně pravda?

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Agresivita

Říká se o vás, že jako ohnivé znamení býváte pěkně agresivní, ale tato energie může být často špatně pochopena.Váš nejčastější stereotyp je, že jste vždy připraveni na boj, a zatímco vám vládne Mars, vaše asertivní energie je obvykle zaměřena na osobní cíle a sebezdokonalování. Býváte spíše drzí, a ne agresivní, jste si extrémně vědomi sami sebe. Jste koneckonců prvním znamením zvěrokruhu a užíváte si přebírání role vůdce v každé situaci.

Beranova energie je často špatně chápána. Zdroj: Profimedia

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Lenost

Zemské znamení nemůže být líné. To běžná mylná představa. Jako uzemněné, pevné znamení se vyjadřujete produktivním a stabilním způsobem a jste vynikající v tom, že dokážete věci dotáhnout až do konce. Protože se vaše sezona odehrává během vrcholu jara, vynikáte důsledností a hledáte jistotu v každém aspektu svého života. Jste ochotni dát si práci bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat, zvláště pokud víte, že výplata bude lukrativní. Zemská znamení bývají také extrémně spolehlivá.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Falešnost

Jako přizpůsobivé, mnohostranné znamení zvěrokruhu jste často považováni za dvoutvárné nebo falešné, a to kvůli vaší proměnlivé povaze. Ve skutečnosti jste extrémně flexibilní a snadno se přizpůsobíte jakékoli myšlence, situaci nebo prostředí. Zatímco jiní to mohou považovat za neautentické, umožňuje vám to křižovat životem bezstarostným způsobem, aniž byste se příliš připoutali k věcem v životě, které podléhají změnám. Vaše přizpůsobivá povaha vám brání se nudit a vaše zvědavost vás nutí učit se. Občas se chováte potrhle, ale rozhodně nejste falešní.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Náladovost

Být ovládán Měsícem není vždy snadné, kvůli přílivu a odlivu vašich emocí. O vodním znamení koluje největší mylná představa, že jste náladoví, i když ve skutečnosti jste emocionálně nejzralejší znamení ze všech. Měsíc je doma ve znamení Raka a vy máte způsob, jak zajistit, aby se ostatní lidé cítili dostatečně bezpečně, aby své pocity vyjádřili otevřeně a upřímně. Kolísání emocí, které zažíváte, jen mluví o vaší citlivé a intuitivní povaze a vy nejste z těch, kteří by tento proces uspěchali. Vše hluboce cítíte a povzbuzujete ostatní, aby dělali totéž.

Rak není náladový, jen hodně citlivý. Zdroj: Profimedia

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Sebestřednost

Jste světlo, které září tak jasně, ovládá vás Slunce, takže lidé často spojují vaše znamení s tím, že jste sobci nebo sebestředné osoby, což je daleko od pravdy. Důvod, proč si vás lidé mohou spojovat s těmito vlastnostmi, je kvůli vaší vládnoucí planetě, ale Slunce si nemůže pomoct, musí zářit. Lidé si často pletou vaši přítomnost s tím, že žádáte o pozornost, ale stejně jako když je slunečný den, nemůžeme si nevšimnout jeho tepla. Slunce, které vládne vašemu znamení, promlouvá k vašemu silnému pocitu sebeuvědomění a vřelosti, ve skutečnosti jste jedním z nejštědřejších znamení ze všech. Vaše pevná povaha tvrdě pracuje na úspěchu ve všem, co děláte.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Touha po dokonalosti

S vaším znamením je spojeno mnoho různých stereotypů, z nichž nejčastější je vaše touha po dokonalosti. Jako jedno z Merkurem ovládaných znamení zvěrokruhu je třeba vaši pozornost věnovanou detailům závidět a vaše touha sloužit z vás dělá nejužitečnější znamení zvěrokruhu. Protože snadno dokážete poukázat na to, co není na místě, ostatní mají tendenci spojovat vaši analytickou povahu s perfekcionismem, což je falešné. Jste na sebe tvrdší, protože je pro vás tak snadné všimnout si vlastních nedokonalostí.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Povrchnost

Jako o vodním znamení ovládaném Venuší si o vás často lidé myslí, že máte sklony k tomu, být povrchní, ale není tomu tak. Ve skutečnosti chcete být uznáváni za svou inteligenci. Jako hlavní vzdušné znamení zvěrokruhu se aktivně pokoušíte navázat mentální spojení se všemi kolem vás, a proto jste takový společenský motýl. Jste vynikající ve vztahu k ostatním a dokážete zprostředkovat prakticky jakoukoliv situaci. Umíte to se slovy, což vám ostatní závidí, a dokážete si hladce promluvit téměř o čemkoli.

Váhy to umí se slovy. Zdroj: Profimedia

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Snaha ovládat

Toto je pravděpodobně jedna z nejpopulárnějších mylných představ o vás kvůli vaší pevné povaze. Jako vodní znamení, kterému vládne Mars, je vaše odhodlání to, co vás odlišuje od ostatních, a vaše důslednost je to, co z vás dělá tak ideálního partnera. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení trvá hodně dlouho, než si vytvoříte hluboká pouta s ostatními. Vaše touha po skutečných, opravdových spojeních vám brání ve vytváření partnerství na povrchové úrovni, ale když se s někým spojíte, je to na celý život.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Přelétavost

Být ohnivým znamením má své výhody a jednou z největších je, že žijete pro dobrodružství. Vaše proměnlivá povaha vás nutí hledat svůj další úkol a často jste neklidní, pokud se cítíte příliš omezeni nebo svázaní. Ve vztazích máte tendenci mít určitou úroveň své svobody, ale vaše touha po vzrušení udržuje každý vztah, ve kterém jste, živý a svěží. Nejedná se však o přelétavost. V partnerství sice vyžadujete určitý odstup, ale když najdete někoho, kdo to respektuje, máte vyhráno.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Workoholismus

To je pochopitelný stereotyp, ale stále se znovu a znovu ukazuje jako falešný. Příroda vašeho hlavního zemského znamení vždy usiluje o produktivitu ve vašem životě, ale ne vždy to má podobu zaměstnání nebo práce. Ve všech oblastech svého života se snažíte dosáhnout cílů, které jste si stanovili, a chcete, aby vše, do čeho investujete svůj čas, uspělo. Práce na dosažení svých cílů vám dává pocit naplnění a úspěchu a bez nich se můžete cítit nemotivovaní.

Kozorozi pracují na dosažení svých cílů. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Odtažitost

Mýtus, který se šíří o vašem znamení není zdaleka pravdivý. Jako Vodnáři vám hodně záleží na jiných lidských bytostech. Možná se často budete vyhýbat záři reflektorů, protože nejlépe pracujete s komunitami a přáteli, ale vaše autentická povaha touží po uznání za vaše vlastní jedinečné názory a nápady. I když máte tendenci směřovat velkou část své pozornosti ven, je nezbytné, abyste si dovolili získat pozornost, kterou si zasloužíte. Možná vám to přijde povrchní, ale snažíte se ze všech sil ukázat ostatním a zasloužíte si za to uznání.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Naivita

Jako poslední znamení zvěrokruhu a proměnlivé vodní znamení máte sklon být stereotypně vnímáni jako Ryba, která bezcílně plave a je zcela naivní. To je naprosto falešné. Jste nejsoucitnějším znamením zvěrokruhu a dokážete se vžít do kůže kohokoli, bez ohledu na to, odkud pochází. Vaše intuice je na místě, a zatímco ostatní nemusejí rozumět vašim motivům, vy máte silný morální kompas a nakonec víte, co je pro ostatní nejlepší.



Zdroje: www.elitedaily.com, www.wellandgood.com