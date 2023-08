4 magické věty, které potřebují slyšet všichni muži nad padesát. Používáte je?

Máte pocit, že vám váš protějšek nerozumí? Zkuste to s ním trochu jinak. Máme pro vás 4 magická slova pro muže, která vám změní partnerský vztah i život.

Komunikace. Komunikace. A ještě jednou komunikace! Většina párů stále častěji naráží na problém normálně se domluvit. Proč? Podle odborníků mají muž a žena jiný druh uvažování, proto se občas „neslyší“.

Nehrajte si na supermanku

Nenechávejte všechny povinnosti na sobě. Zdroj: Profimedia

Dnešní ženy si většinou vystačí samy. Dokážou zvládat svoji „ženskou“ práci, ale bez problémů zastanou i mužské povinnosti. Bohužel tohle supermanství má i svou odvrácenou stránku – muži se vedle takových amazonek cítí tak trochu zbyteční. A přitom by docela rádi fungovali jako manželé, otcové a klasické „hlavy rodiny“. Ovšem, kdyby dostali tu příležitost. „Ale vždyť jí mají,“ oponuje něžná polovina lidstva, ale to není úplně pravda. Muži mají ve svém DNA zakódováno, že mají své ženy, děti a rodiny chránit a starat se o ně. Ve skutečnosti by to rádi dělali, ale chybí jim k tomu impuls.

Neúkolujte ho jako jeho matka v dětsví

Řeknete si, co má být tím impulsem – tou hybnou silou – která by v mužích probudila jejich chlapskou náturu a sílu? Bohužel, je to komunikace. A jsme zase na začátku. Podle odborníků ženy neumějí se svými protějšky komunikovat. Když potřebují třeba s něčím pomoci v domácnosti, tak rovnou bez obalu řeknou: „Miláčku mohl bys prosím tě předělat tu poličku?“

Zatímco normální žena by vstala a šla tu věc udělat, muž sedí na gauči a ani se nehne. Proč? Ženy mají odjakživa v sobě zakódované, že se starají o rodinu a snaží se být všem maximálně prospěšné. Muži ale tahle prosba zní podobně, jako když ho máma v dětství úkolovala domácími pracemi. Proto ho taková věc nemotivuje.

Ve dvou se to lépe táhne. Zdroj: Profimedia

Udělejte z něj „pana výjimečného“

„Váš partner musí cítit, že je pro vás ten jediný. Váš hrdina,“ říkají psychologové a rovnou přicházejí s návrhem, jak mu říci o pomoc. Jde víceméně o slovíčkaření, ale pro mužské ucho poměrně podstatné. Tady jsou dvě spolehlivé fráze, které s úspěchem pak opakují „poučené“ ženy na celém světě. Fráze 1: „Potřebuji od tebe pomoci…“, fráze 2: „Mohl bys pro mě udělat laskavost a…“ Po takovém úvodu je téměř stoprocentně jisté, že váš protějšek prosbu vyslyší, a co hlavně, i vykoná.

Projevte vděčnost

Spousta mužů se cítí nedoceněna, proto jim za pomoc výrazně poděkujte. Můžete přidat i pochvalu nebo ocenění schopností: „Bez tebe bych to nezvládla…“ nebo „Bez tvé pomoci bych to dělala ještě tři týdny.“ Když pak váš partner (nebo i další muži ve vašem okolí) budou mít pocit přijetí, respektu, ale i určité výjimečnosti, velmi rádi vám se vším pomůžou. Mají to totiž v genech – chránit, pomáhat a zaopatřovat rodinu. Tak jim to neberte...

Muži očekávají za svou pomoc uznání a vděk. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.sixtyandme.com, www.youtube.com