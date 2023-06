5 znamení zvěrokruhu, která čeká úžasná letní láska a naprosto magické léto

Léto je tady a čekají nás krásné měsíce. Obzvláště pro pět znamení zvěrokruhu bude letošní léto úžasné a doslova magické. Zajímá vás, o která znamení jde a co je čeká?

Býk (21.4. - 21.5.)

Cítíte se sebejistě a plní energie, a bude vám ještě lépe. V létě se nabijete optimismem a konečně za sebou necháte minulost a budete se dívat jen do budoucnosti. Uděláte velký dojem na lidi kolem sebe. Díky odpoutání se od minulosti k sobě přitáhnete osoby, které vás už dlouho obdivují. Mějte oči otevřené. Mars bude 11. července aktivní a rozsvítí vaši touhu užívat si všeho, co život nabízí.

Lev (23.7. - 22.8.)

Jupiter vám dává světlo, po kterém toužíte. Konečně si vás všimne osoba, kterou už dlouho obdivujete. Navíc vás čeká posun ve vaší kariéře, může se objevit nová pracovní příležitost, pracovní cesta nebo obecný úspěch. Možná byste mohli zvážit nový vzhled, ale nespěchejte a dobře si vše promyslete. Čekají vás i zábavné a doslova magické zážitky s přáteli. Tohle léto bude vaše!

Tohle léto si užijete. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Tohle léto bude obdobím změn a pomůže vám v tom vlna radosti a pozitivní energie, kterou dostanete. Možná, že to, co jste dříve chtěli, už teď tolik nebudete potřebovat. Chtěli jste v létě hodně cestovat? Možná by to chtělo trochu si doma odpočinout. Poslouchejte své srdce, objevíte v něm něco, co jste poslední měsíce neslyšeli. Kolem 31. července budete muset učinit rozhodnutí, ale nemějte strach. Vše, co podniknete, vám přinese štěstí.

Štír (24.10. - 22.11.)

Přichází dva krásné měsíce. Je čas přijmou vztahy, které skutečně fungují a opustit ty, které vás brzdí. Budete mít na to hodně energie, tak se nebojte rozhodnout, zvládnete to poměrně snadno a uleví se vám. Budete připraveni na nový vztah, který vám změní život a pokud jste už zadaní, posunete se na novou úroveň. Nechte energii proudit svým srdcem a užívejte si krásné letní dny. Některé, zejména v srpnu, budou vášnivé.

Posuňte svůj vztah na novou úroveň. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Zastavte se a konečně si dopřejte odpočinek. Zasloužíte si ho. Musíte přece načerpat sílu pro vaše hektické pracovní dny. Léto pro vás může být úlevné, pokud to sami sobě dovolíte. Odpočinek a nicnedělání může být prospěšné. V tomto období klidu se potkáte s velmi inspirujícími lidmi. Vaše energetická hladina se zvýší, možná z těchto setkání vzejde více, než jste očekávali.



Zdroje: stylecaster.com, astrologyk.com