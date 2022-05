Jaký je váš manžel podle horoskopu: Hodí se k vám?

Vdala jste se a najednou vám připadá, že doma žijete s úplně jiným člověkem? Nemůžete vystát manželovu povahu a nevíte, proč vás tak vytáčí? Možná je to tím, že se k sobě zkrátka nehodíte. Ne všechna znamení spolu v manželství souzní.

Zajímá vás, jestli se k sobě s manželem hodíte? Myslíte si, že do sebe zapadáte jako ozubená kolečka, anebo naopak nechápete, proč jste si ho vzala? Na vše vám odpoví následující horoskop, který vám prozradí, zda se k sobě s manželem hodíte.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Beran je záludný, tichý a nedostupný. Neumí projevovat emoce a nechce se příliš vázat. Veřejně vás nikdy nepochválí a nevezme za ruku. Má vás rád, ale svým podivným způsobem. Pokud nechcete dostávat veřejné projevy lásky a obdivu, pak jste si zvolila správně a právě Beran je tím pravým manželem pro vás.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou silní, ambiciózní, ale také pěkně nafoukaní a schopní udělat pro svůj prospěch vše. Nezajímá je to, jak se cítíte a že je vám smutno. Lvi prostě nejsou empatičtí a ani to po nich nezkoušejte chtít. Pokud však chcete po svém boku silného, soběstačného a všehoschopného muže, pak je Lev tím pravým manželem pro vás.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci bývají velmi emotivní a vše je dokáže rozcítit. Je jim jedno, že muži nepláčou. Střelci dokáží prolít litry slz u filmů, dokumentů o miminkách i u reportáží o týrání zvířátek. Pokud jste tedy také emotivně založeni a nevadí vám, když má partner neustále mokrý kapesník, pak je pro vás ten pravý a zůstaňte s ním po celý život.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou citově ploší a neumí dávat city najevo. Láska pro ně není důležitá. Žádné emoce, slzy, hádky ani výčitky. Býk je chodící socha, která se jako manžel vůbec neprojevuje. V partnerském vztahu má prostě kamennou tvář. O to víc pak řádí mezi cizími lidmi a být jeho podřízeným nikdo nechce. Hádá se kvůli všemu a všude. Doma však opět nasadí masku netečnosti.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou přehnaně pořádkumilovné. Váš manžel za vámi tedy s největší pravděpodobností chodí, sbírá drobky, luxuje vám pod nohama a narovnává každý kobereček, po které se projdete. Zkuste tak nechat rozsvíceno nebo dokonce puštěnou vodu déle, než je nutné, to si vyslechnete! Raději dodržujte stanovená pravidla nebo se rozveďte. Jiné to nikdy nebude.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou hamouni. Neradi se dělí a vše přepočítávají na peníze. Pokud chcete Kozorohovi udělat radost, dejte mu drahý a luxusní dárek. Váš manžel přece miluje drahé hodinky, rychlá auta a v neposlední řadě svou zlatou kreditní kartu. Aby vám ale čas od času koupil něco na sebe nebo přinesl kytku, to ne, na to je moc velký lakomec.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci bývají velmi rozumní lidé, proto je život s nimi založen vždy na rozumu a nikdy ne na citech nebo emocích. Když chcete žít s někým, kdo má vše dokonale naplánované, a vám vyhovuje, že přesně budete vědět, co vás čeká, pak je Blíženec ideální manžel. Rádi spolu vystřihujete slevové kupóny, zapisujete úspory do sešítku a vaše itineráře jsou vždy na minuty.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou už dle svého jména váhavé. Váš manžel je stejný, než se pro něco rozhoupe, trvá to věky. Občas mu to kvůli jeho nerozhodnosti uteče. Už mohl být několikrát povýšený, mít vyšší plat i lepší postavení, ale protože není průbojný, vždy mu to někdo vyfoukne. Nemáte-li přehnané ambice a stačí vám žít neustále na vážkách, pak je pro vás ten pravý.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář se neumí vázat a potřebuje cítit volnost. Vždy je nad věcí a materiální hodnoty pro něj nejsou důležité. Když se Vodnář ožení, má to pro něj zcela jinou hodnotu než pro ostatní. Nikdy si k sobě ženu nepoutá, ale dopřává jí volnost a to ve všem. To samé ale očekává i od ní. Popřemýšlejte, zda tento styl života opravdu chcete a hlavně vůbec zvládnete.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci milují svou rodinu nade všechno na světě. Pokud tedy máte za manžela Raka, máte jistotu, že pro vás a vaše děti bude dýchat. Rak je navíc dokonalý gentleman. Otevře vám dveře, odsune židli a pomůže i do kabátu. Vždy se bude naplno věnovat dětem a nikdy nedá přednost kamarádům či vlastní zábavě před vámi.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štír je od přírody strašně upovídaný. Nezavře pusu, až to občas může lézt na nervy. Pokud tedy chcete mít chvíli klid, rozhodně netravte čas se Štírem. Jako manžel také pořád mluví, do všeho a všem. Děti z něj šílí a vy si občas tajně dáváte špunty do uší. Štírovi to nevadí, nečeká na odpověď, chce jen posluchače, kteří budou kývat a šoupat nohama.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Manžel ve znamení Ryby je velký kutil, ale takový, že je schopen vyrobit z krabičky od sirek mixér. Ne vždy mu však jeho experimenty vyjdou a výtvory fungují. Pokud tedy nechcete mít byt a zahradu plnou nepotřebného materiálu, na který nebudete moci sáhnout, pak zapomeňte na manžela ve znamení Ryby.