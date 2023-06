Nejhorší manželé podle znamení: Máte také doma takovou pohromu?

Také si říkáte, kam se poděl ten dokonalý muž poté, co jste si ho vzala za manžela? Tak si přečtěte následující horoskop, zda náhodou nepatří mezi ta znamení zvěrokruhu, kam se řadí nejhorší manželé pod sluncem.

Není váš manžel podle vašich představ? Nepozorujete na něm změny, i když se ho snažíte převychovat k obrazu svému? Třeba patří mezi ta znamení zvěrokruhu, ve kterých se rodí ti nejhorší manželé. Vše se dozvíte v následujícím horoskopu!

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Muži ve znamení Vah jsou skvělí partneři, když s nimi pouze chodíte. Jsou milí, akční, vstřícní a snesli by pro vás modré z nebe. Bohužel to tak ale skončí okamžikem, kdy tomuto muži navléknete snubní prsten. Okamžitě se ukáže jeho pravá povaha, která je naprosto odlišná od té, kterou vás celou dobu balamutil.

Tento muž se po svatbě stane tím největším lenochem pod sluncem. Neustále jen leží u televize, nechce se mu pracovat, ale ani s ničím pomáhat. Vše je jen a jen na vás a váš milý si dojde tak maximálně na záchod a do lednice. O vás také nejeví nejmenší zájem, bere to tak, že teď už vás má jistou, tak proč by se měl snažit.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři svým manželkám velmi často lžou. Jsou v tom naprostí přeborníci, proto si většinou žena před svatbou vůbec neuvědomí, že by si brala lháře a podvodníka. Myslí si, že ji čeká budoucnost zalitá sluncem a láskou, přitom jí za pár měsíců zbydou jen oči pro pláč. Tak dlouho totiž bude trvat, než svého manžela prokoukne.

Vodnáři neumí být věrní, což se samozřejmě na jejich vztahu k manželce projevuje. Nejeví o ní takový zájem, jak by si představovala, často ji nechávají večer samotnou, neberou ji na večírky ani mezi své přátele. Bojí se totiž, že by někdo mohl provalit pravdu, jaký Vodnář opravdu je. Takhle ji totiž může snadněji oblbovat svými bláboly a výmysly.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou strašně nešikovní, na co doma sáhnou, to pokazí. Strašně rádi by svým manželkám pomáhali, a to jak s dětmi, tak s domácností, ale nejde to. Jsou vyslovená katastrofa. Navíc vše rozdělají, rozmontují či připraví, ale nikdy nedokončí, protože neví jak - a nakonec to stejně zbyde na manželku. Jejich žena tak musí být všestranná a šikovná.

Tyto muže také stíhá jedna nehoda za druhou. Když chtějí přibít hřebík, skončí jim v prstu, když chtějí vyměnit žárovku, dostanou ránu proudem. Prostě chodící neštěstí, které doma nechcete. Pokud jste si Raka už vzala, raději ho k ničemu nepouštějte, a pokud ještě ne, raději to znovu pořádně zvažte.