Nejlepší manželky podle horoskopu: Vedle těchto žen je život rájem na zemi

Manželství se může rozpadnout z mnoha důvodů, ve většině případů jde o konflikt osobností. Tu ovlivňují hvězdy a také vám prozradí, jaké ženy jsou podle horoskopu těmi nejlepšími manželkami. Pokud se teprve hodláte usadit, je dobré si tento žebříček prostudovat.

Rak (21.6. - 22.7.)

Pokud hledáte loajalitu a dobré stabilní základy, manželka narozená ve znamení Raka je ideální partnerka. Ženy zrozené v Raku milují rodinný život a opravdu milují manželství. Vzít si ženu Raka, znamená vzít si někoho, kdo do svazku investuje hodně a nikdy v něm nebude nic předstírat.

Ryby (19.2. - 20.3.)

Ženy Ryby jsou mimořádně nadané v rozdávání lásky a nešetří ničím, jen aby se ujistily, že jsou jejich muži šťastní. Mají velmi půvabnou stránku, která je založena na kreativitě, takže jsou i skvělými matkami. Nechybí jim ani inteligence a věrnost.

Ryby o muže s láskou pečují. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 22.10.)

Toto je znamení zvěrokruhu, které plodí ty nejmilejší lidi ze všech. A u žen to platí dvojnásob. Jsou chytré, bystré, dokáží plánovat do budoucnosti a pro muže jsou inspirativními partnerkami. Milují romantiku. Žena zrozená ve Vahách na svého muže nikdy nenadává, protože ví, že to, co chce, dostane spíše laskavostí.

Býk (20.4. - 20.5.)

Žena narozená ve znamení Býka je energická a někdy se s ní můžete ocitnout v pěkné hádce. Jenže záhy zjistíte, že tento druh přímé konfrontace může ve skutečnosti velmi pozitivně stimulovat manželství. Ženy v Býku jsou velmi inteligentní, takže to s nimi není jen o fyzické přitažlivosti, ale musíte zapojit i svou mysl. Brzy zjistíte, že je silná, věrná a úžasná matka.

Ženy v Býku jsou skvělými matkami. Zdroj: Profimedia

Vodnář (20. 1. – 18. 2.)

Žena Vodnář je silná a nezávislá, takže potřebuje partnera, který jí důvěřuje a neomezuje ji. Pokud takového muže najde, stane se z ní příjemná a obětavá manželka. Vodnářka je chytrá jako liška a nesnáší nudu, takže s ní budete muset udržet krok. Pokud však tento úkol zvládnete, zjistíte, že být životním partnerem ženy zrozené ve Vodnáři je jednou z nejpříjemnějších situací, ve které jste se kdy ocitli.

Zdroje: www.yourtango.com, www.yahoo.com