Jaká jste manželka podle horoskopu. Kterým znamením hrozí nejvíce rozvod?

Myslíte si, že jste dokonalá ženuška a každý chlap by vás mohl manželovi závidět? Co když si to ale myslíte jen vy a ve skutečnosti je to jinak? Podívejte se na to, co o vás říká znamení zvěrokruhu a inspirujte se, jak své manželské dovednosti ještě vylepšit.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Žena ve znamení Berana je loajální manželka, milenka a hospodyňka. Miluje svou rodinu nadevše a je tedy ideální partnerkou. Baví ji rodinný život a když si někoho vezme, je to láska na celý život. Nikdy nelže a svá mláďata si brání jako lvice. Jde o nejlepší manželku ze všech znamení zvěrokruhu.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Manželky Lvice jsou nadané a emancipované. Plnými doušky přijímají lásku, ale také ji umí dávat. Nikdy se s nimi nenudíte a vždy vymyslí něco, čím vás pobaví. Romantiku u nich však nehledejte. Někdy jsou přehnaně citlivé, ale vždy věrné, čestné a inteligentní. Také bývají velmi pohledné a mají vkus.

horoskop Zdroj: Shutterstock

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Manželky Střelkyně jsou energické, dynamické, chytré a často až vypočítavé. Mají dlouhodobé cíle, které chtějí za každou cenu splnit. Milují sex, jsou tedy vášnivými a náruživými milenkami. Rády experimentují a za zdmi ložnice se nebojí ani pikanterií. Umí přes postel skvěle manipulovat s muži.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Manželky ve znamení Býka jsou hádavé, konfliktní a náladové. Nepouštějte se s nimi do křížku a když už vidíte, že mají tendence se hádat, opusťte raději válečnou zónu a nechte je se vyvztekat, stejně byste nevyhráli. V manželství ale zjistíte, že jsou velmi pracovité, pečlivé a milují pořádek.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou silné a nezávislé, ale když se zamilují, pro partnera by se rozdaly. Nikdy však neochudí samy sebe a mají rády rčení něco za něco. Rozhodně netolerují nudu ve vztahu a vymýšlí nejrůznější skopičiny, aby bavily manžela i děti. Když budete blbnout spolu s nimi, rozhodně uděláte dobře.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy a manželky Kozorožky jsou excelentní ve výchově dětí, péči o domácnost, ale jsou i skvělé kuchařky, pekařky a uklízečky. Mít doma Kozorožku je poklad. Musíte však myslet na to, že budete pod nadvládou pedantky, která miluje plánování, pořádek a organizování. Když jí vše nejde podle plánu, naštve se.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženkyně se umí skvěle přetvařovat, jsou tedy považovány za ty nejlepší manželky a matky. Ne vždy je to ale pravda. Naopak většinou nic nezvládají, jen o svých přednostech umí skvěle mluvit. Většinou je najdete s telefonem u ucha a kafíčkem v hrnečku. Děti a rodina jsou až na druhém místě.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy nejsou úplně skvělou volbou pro život. Jsou nudné, nic neumí a ještě o všem hrozně dlouho přemýšlí. Pokud tedy hledáte energickou manželku, která umí máknout a postarat se o rodinu, rozhodně to není Váha. Pokud vám však vyhovuje leklá ryba, vyhlídněte si Váhu a požádejte ji o ruku s dostatečným předstihem. Odpověď ji bude nějakou chvíli trvat.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnářky umí nastavit laťku dokonalosti pěkně vysoko a ne každý ji umí překonat. Mezi ostatními manželkami jsou tedy dost neoblíbené, zato muži je milují. Jsou krásné, vtipné, šarmantní, chytré a v neposlední řadě upovídané. Jsou vyhledávané společnice, se kterými si popovídáte o vážných tématech i zalaškujete.

horoskop Zdroj: Shutterstock

Rak

22. 6. až 22. 7.

Manželky ve znamení Raka milují flirtování, laškují se všemi muži ve svém okolí, což samozřejmě jejich manželům vadí. Nikdy by ale dál než ke flirtu nezašly. Svého muže milují a uctívají, nemohou si ale pomoct. Pokud tedy zvládnete tuto jejich vlastnost, budou pro vás dokonalé manželky.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy Štírky jsou známé svými velkými výkyvy nálad. Není tedy vůbec snadné s nimi žít. Jdou hned do útoku a když se jim zatmí před očima, nevidí ani nalevo, ani napravo a jdou si tvrdě za svým. Těm, které milují, navíc často ubližují. Jsou dosti přísné i na své děti, chtějí z nich vychovat silné jedince.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou tiché, empatické a nemají svůj názor. Vždy udělají to, co po nich budete chtít. Jsou to nádherné, čisté a éterické bytosti. Když na ně budete hodní, vrátí vám to stejnou mincí. Když na ně budete zlí, budou nešťastné, ale nikdy se nevzepřou. Budou se užírat zevnitř.