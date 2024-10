Také se vám už někdy stalo, že se vám třeba po telefonátu s kamarádkou na téma kosmetiky začaly na internetu zobrazovat reklamy právě na zmiňované zboží? Je to jen náhoda, nebo už technika ovládá naše životy ještě mnohem víc, než jsme ochotni si připustit? A co s tím můžeme dělat?

Může se nám to zdát nesmyslné, ale taková situace se bohužel dnes nedá spojovat jen se sci-fi představami některých zvlášť nedůvěřivých lidí. Jak potvrdila marketingová firma 404 Media, koluje na sítích systém vyvinutý společností Cox Media Group, který skutečně dokáže sledovat nejen jednotlivé hovory, ale “poslouchá” dokonce i ve chvílích, kdy leží telefon ve vaší blízkosti. Pravdou je, že je třeba mít v telefonu zmiňovanou aplikaci.

Můžeme si za to sami

Proč by někdo takový odposlech ve svém telefonu vlastně povoloval? Je to jednodušší, než se zdá. Jakmile si totiž stáhneme i zdánlivě zcela neškodnou aplikaci, musíme potvrdit souhlas s využíváním cookies. A tady je schován onen kámen úrazu.

Přiznejme si upřímně, že několikastránkový dokument před odkliknutím souhlasu vlastně nikdy nečteme. Jenomže právě tam může být skryta zmínka o takzvaném aktivním odposlechu. Souhlasem s podmínkami pro stažení aplikace pak souhlasíme také s tímto sledováním.

Reklamy na míru

Ačkoliv většina velkých společností se dnes již od takových praktik distancuje, rozhodně není vyloučeno, že právě ve vašem telefonu “úřaduje AI” pro menší společnosti, které si tak díky tomu mohou udělat jasnou představu o chování lidí jako skupiny svých potenciálních zákazníků.

Na základě složitých analýz pak mohou přímo na míru danému člověku cílit adekvátní reklamu. To je právě ta situace, která nás může uvést v úžas - po nedávném hovoru o výběru nového automobilu se najednou na internetu zobrazuje maximální koncentrace takových reklam. Ano, je to, bohužel, možné.

close info Ilona Kozhevnikova / Shutterstock zoom_in Pozor - mobil dobře ví, co děláte...

Skoncujte s tím na Androidu

Předchozí informace vyznívají děsivě, a proto je na čase skoncovat s takovou možností přímo ve vašem telefonu. Dobrou zprávou je, že to není vyloučeno. Postup se liší podle systému, na němž váš smartphone funguje. Pojďme se nejprve podívat na Android.

Zde je třeba otevřít “Nastavení”, následně “Aplikace a oznámení” (v některých verzích jen “Aplikace”) a poté ještě “Oprávnění aplikací”. Jsme u posledního kroku, kdy po kliknutí na “Mikrofon” uvidíte seznam aplikací, kterým jste udělili souhlas s přístupem k mikrofonu. Aplikace, které nevyužíváte, nebo se bez nich obejdete, můžete smazat, a u těch, které chcete v telefonu zachovat, tuto možnost vypněte.

Návod pro iPhone

Ještě o krok jednoduší to budou mít jablíčkáři, tedy uživatelé iPhonů. Těm bude stačit v “Nastavení” kliknout na “Soukromí” a poté na “Mikrofon”. Pak už to bude stejné - probádejte aplikace, které mají přístup k mikrofonu a zajistěte je stejně, jako to udělali uživatelé Androidu. Není to složité a budete mít klid, že je vaše soukromí zase jen vaše.

Čtěte než podepíšete

Uvědomte si, že popsanými kroky ochrana vašeho soukromí nekončí, ale začíná. Pokud se i příště dopustíte stejné chyby, může se situace brzy opakovat. Proto si udělejte dost času na přečtení zásad ochrany osobních údajů před stažením nové aplikace, nebo aktualizací té, kterou již používáte. Pokud se obejdete bez Siri a dalších podobných nástrojů, bude to jen dobře.

Nezapomeňte na antivirus

Naopak nikdy nesmí v jakémkoliv zařízení chybět antivirový program. Je to složité? Vlastně ano. S rozvojem chytrých technologií nepřicházejí jen výhody, ale také určitá rizika, mezi nimiž se musíme naučit obezřetně našlapovat. Není tedy žádnou ostudou nechat telefon pro jistotu prověřit někým, kdo tomu skutečně rozumí. Za klid a jistotu to stojí.

Zdroje: www.business-standard.com, nypost.com, www.dailymail.co.uk