Lidé narození v těchto znameních by neměli jíst příliš maso. Je to pro ně jed!

Většina z nás si neumí představit dobré jídlo bez masa. Maso je prostě něco, co zasytí, skvěle chutná a dá se připravit na tolik způsobů, že si ten vhodný najde opravdu každý. Existují ale taková znamení, která by se měla masu vyhýbat obloukem, nedělá totiž dobře jejich tělu. Která to jsou?

Strávili jste léto grilovačkami a konzumace masa či klobásek pro vás byla na denním pořádku? Pak pozor, protože právě vy možná patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, pro která není maso vůbec vhodné a dokonce na jejich tělo působí jako jed. Která znamení by ho tedy měla naprosto vyřadit ze svého jídelníčku?

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny sice nejí maso každý den, ale i tak ho konzumují poměrně často, s čímž by měly okamžitě přestat. Sice jí převážně kuřecí a krůtí, což je považováno za nejdietnější druh masa, ale ani to jim nedělá dobře. I když sní třeba jen malý kousek, udělá se jim okamžitě těžko, nafoukne se jim břicho a v neposlední řadě na ně padne velká únava.

Maso, ať už jakékoliv, jim prostě nedělá dobře a jejich tělo ho neumí pořádně trávit. Na nějaké steaky či klobásky tak mohou Panny rovnou zapomenout a i s kuřecím by se měly hodně mírnit a dopřát si ho maximálně při výjimečných příležitostech. Když už budou mít Panny obrovskou chuť na maso, ať si dají rybu nebo trochu šunky.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou největší masožravci celého zvěrokruhu a po mase či uzeninách by se utloukli. Často má toto znamení problém také s obezitou, která se jich drží právě kvůli velké konzumaci masa a masných výrobků. Párečky, klobásky, řízky či výpečky rozhodně nejsou nic zdravého a když je Kozoroh konzumuje každý den, jeho tělu to vůbec neprospívá.

Pokud chce tedy Kozoroh shodit nějaké to kilo a lépe se cítit, měl by okamžitě vyřadit maso ze svého jídelníčku. Je jasné, že to pro něj bude zpočátku velmi těžké, ale za pár dní uvidí, jak se najednou cítí svěží, má dostatek energie a síly. Po několika týdnech mu navíc začnou ubývat kila, což pro Kozoroha bude další motivace, proč maso do svého života už nezařazovat.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci si maso dopřávají rádi, především pak krvavé hovězí steaky, po kterých by se mohli utlouct. A to je samozřejmě velká chyba, protože jejich tělu nedělá nezpracované maso vůbec dobře. No, a když si Blíženci dopřejí steak nebo tatarák třikrát týdně, pak to většinou zle končí. Křeče v břiše, zvracení či průjem, to je to nejmenší, co se může tomuto znamení přihodit.

Chce-li si tedy čas od času Blíženec dát maso, mělo by to být kuřecí nebo ryba, ale rozhodně ne syrové hovězí. Blíženci by se raději měli přeorientovat na vegetariánství, které jejich tělu a zdraví velmi prospěje. A pokud si nebudou moci pomoct, ve výjimečných situacích si mohou dát drůbež, rybu nebo mořské plody. Sice je to zcela neuspokojí, ale na druhé straně to neublíží jejich tělu.