Ženy, které nejvíce milují své děti podle horoskopu: Mít tuhle maminku je štěstí

Ne každá žena chce mít děti nebo má ambice být tou nejlepší matkou. Některé však za poslání svého života považují mateřství a právě pro tuto zkušenost žijí a rodina je pro ně všechno na světě. Ovlivňují to i hvězdy. Kam podle astrologie patříte právě vy?

Patříte mezi ty matky, které svým dětem vymýšlí neustále nějaké aktivity, trávíte s nimi veškerý svůj volný čas a svůj život jste přizpůsobily tomu, aby byly hlavně šťastné vaše děti? Pak nejspíš patříte mezi následující znamení, která je radost mít za maminky!

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou matky s velkým M! Svoje děti milují, dopřejí jim vše a bezmezně za nimi stojí v každé situaci. Děti u nich najdou vždy pohodu, vřelou náruč a pochopení. Věří si, svěřují se vzájemně i s těmi nejniternějšími pocity a necítí se při tom trapně. Mají rovnocenný vztah plný lásky a pochopení. Děti k těmto matkám vzhlížejí a chtějí být v dospělosti stejné.

Jedinou chybou je, že by si tyto matky měly uvědomit, že jejich děti nemusí být nejlepší, nejhezčí a nejúspěšnější, vždyť nikdo není dokonalý. Je důležité přát úspěch i ostatním a nebýt tak zaměřená pouze na své potomky. Často si je totiž pak idealizují a dovolí jim vše, což není vždy dobře.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra se narodily, aby plodily. Mají minimálně tři děti a často i více. Velká rodina je jejich radost a obětovaly jí všechen svůj volný čas, kariéru i osobní ambice. Sice nemají moc peněz, ale to jim nevadí. Jejich děti po sobě dědí oblečení, mají pár hraček, ale zato tolik lásky, co se v jiných rodinách jen tak nevidí.

Matka Štírka dýchá svým dětem neustále za krk a chce mít přehled, co dělají, s kým a proč, což je někdy štve. Štírky o ně ale mají strach, takže je nahání. Měly by jim dát trochu více prostoru. Jejich děti jsou velmi dobře vychované a nemusí se bát, že by dělaly hlouposti a ostudu.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou akční a moderní maminky, které si přeje každé dítě. Hrají si se svými dětmi, podnikají výlety a nejrůznější dobrodružství. Ryby milují cestování, proto jsou jejich děti neustále u moře, na horách nebo jezdí po památkách. Není jim cizí ani adrenalin, což ocení zase puberťáci, se kterými v klidu drží krok. Nejsou tedy trapné a spolužáci je oceňují.

Ženy ve znamení Ryb by si měly uvědomit, že jim není dvacet a občas trochu ubrat. Není nic zlého na tom udržovat se duchem mladý, ale občas je třeba pochopit, že vaše děti chtějí být se svými vrstevníky samy, bez maminky, i když je sebevíc „trendy". Dejte dětem volnost, stejně jako jste ji měly v pubertě vy.