Nejlepší maminky podle horoskopu. Tohle jsou andělé mezi ženami

Ženy v některých znameních zvěrokruhu jsou pro mateřství jako stvořené. Bez problémů plní všechny nároky, které na ně tato úloha klade. Jsou pečující a starostlivé, děti jsou pro ně středobodem vesmíru. Ženy ve kterých znameních to jsou?

Každá žena není ukázkovou matkou, manželkou ani partnerkou. Pokud tedy chcete pocítit teplo rodinného krbu a chcete mít po svém boku ženu, která bude tou nejlepší matkou vašich dětí, tak zalovte mezi následujícími znameními.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Ženy ve znamení Vah jsou matky se vším všudy. Umí poradit, pohladit, utěšit, ale také vytvořit doma harmonické prostředí, které k idylickému životu člověk potřebuje. Život po boku Váhy je prostě snový. Váhy nesnášejí hádky, snaží se vycházet každému vstříc a v neposlední řadě velmi dbají na výchovu svých dětí.

Váhy také milují dětský smích, radost a hry, takže jim život po boku dětí a v dětském kolektivu nevadí, ba ho dokonce vyhledávají. Jejich život se točí vlastně jen okolo toho, jak udělat jejich blízké šťastnými a spokojenými. Když se všichni kolem nich usmívají, tak jsou v sedmém nebi a snaží se, aby to vydrželo co nejdéle.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení Vodnáře jsou velmi ctižádostivé, tudíž chtějí, aby z jejich ratolestí vyrostli slušní, pracovití a vzdělaní jedinci. Jejich děti tak chodí do prestižních škol, na nejrůznější kurzy a kroužky a v neposlední řadě se s nimi Vodnářky vzdělávají i doma. Tyto ženy touží po vědění a ve většině případů předají tuto touhu i svým dětem.

Vodnářky jsou navíc velmi sebevědomé a tuto vlastnost přiživují i u svých dětí. Snaží se, aby přemýšlely samostatně, uměly si poradit v každé situaci a nezhroutily se, když se jim něco nepovede. Moc často se to naštěstí nestává, protože děti Vodnářek jsou velmi úspěšné v tom, co je baví a na co se zaměří.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka by se pro své děti rozkrájely. Jsou to skvělé matky a hotové andělské bytosti, ale bohužel si často neuvědomují, že své děti dost rozmazlují a ty jsou pak na podobný komfort zvyklé i v dospělosti a ne vždy se jim ho dostane. Jsou to pak takoví celoživotní mamánci.

Ženy v Raku mají dobrotu v krvi, a když má někdo problém nebo potřebuje pomoc, peníze či radu, žena ve znamení Raka vždy pomůže, i když má sama málo. Je to prostě v ní a neumí říct ne. Kupují svým dětem až zbytečně moc dárků a dávají jim vše, na co si jen vzpomenou, měly by ale vědět, že děti je budou zbožňovat i bez toho.