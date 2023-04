Meteorický roj Lyridy 23. dubna a zásadní změny: Jak ovlivní vaše znamení?

Už za pár dnů, nejvíce však 23. dubna ve 3 hodiny ráno zaplaví oblohu každoroční roj meteorů zvaných Lyridy. Tyto meteory vítají jaro, jsou symbolem přicházející změny. Je nadmíru jasné, že tento úkaz ovlivní i znamení zvěrokruhu. Jak na tom bude to vaše?

Zemská znamení (Kozoroh, Býk, Panna)

Jste v dobré společnosti. Tento meteorický roj by vám mohl pomoci distancovat se od praktického a posunout se více do říše představ a snů. Budete se moci vrátit na zem a zaměřit se na to, jak tyto nápady včas realizovat. Zatím si však užívejte příležitosti nebýt tak moc nohama na zemi. Je to také čas učit se a studovat. Vaše mysl může být otevřenější než obvykle.

Užijte si pozorování meteoritů. Zdroj: Profimedia

Vzdušná znamení (Váhy, Vodnář, Blíženci)

Tyto souboje meteorických rojů vám mohou pomoci soustředit své myšlenky. Pokud jste se dosud cítili rozptýleni, nyní je čas na všechno se soustředit. Můžete si odškrtávat věci ze svého seznamu úkolů a pokračovat v tom, co jste dosud nestihli. Mohli byste mít výbuch energie a hybnosti. Toto období je pro vás také hodně společenské, můžete najít lidi, kteří vás osloví z vaší minulosti. Pokud jste hledali způsob, jak se více zapojit do své komunity, můžete právě teď najít tu správnou příležitost.

Ohnivá znamení (Beran, Lev, Střelec)

Tohle by mohl být ten pravý čas zastavit se a přemýšlet. Budete mít tohu jít ven a můžete se dokonce cítit společenštější než obvykle. Přesto si udělejte čas na sebe. Mohli byste využít nevyužitý potenciál a najít nové odbytiště pro svou kreativní energii. Prošli jste přechodem a nyní je ten správný čas uzemnit se a stanovit si priority.

Říká se tomu sprcha meteoritů. Zdroj: Profimedia

Vodní znamení (Rak, Štír, Ryby)

Emoce, které byly potlačeny nebo zmrazeny, mohou začít proudit. Události ve světě i vzpomínky z vašeho osobního života vám mohou vehnat slzu do oka. Probouzíte se k soucitu k sobě, druhým a světu. Toto je posun, který vám pomůže získat větší přístup k vaší intuici. Udělejte si čas na sledování meteorických rojů a budete se cítit inspirováni a podaří se vám zbavit se některých obav, které vás dlouho tížily.

Co jsou to Lyridy a kdy je můžete pozorovat?

Mezi 14. a 30. dubnem 2023 naše planeta prolétá meziplanetárním drobnými prachovými částicemi uvolněnými v minulých staletích z jádra komety Thatcher. Tyto meteory se nazývají Lyridy, protože budou vylétat ze směru souhvězdí Lyry.

Jedná se o jeden z nejstarších známých meteorických rojů, poprvé byl totiž pozorován v Číně už v roce 687 před naším letopočtem. Nejvíce meteorů můžete spatřit v noci z 23. na 24. dubna 2023. Lyridy občas mohou překvapit až stovkou „padajících hvězd" za hodinu. Průměrně můžete při dobré viditelnosti během noci zahlédnout zhruba deset jasnějších Lyrid za hodinu.

