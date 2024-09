Gita Strnadová 10. 9. 2024 clock 5 minut video

Zima 2024/25 se blíží a s ní i otázky, jaké počasí nás čeká. Meteorologové se snaží předpovědět, zda nás čeká tradiční sněhová nadílka, nebo spíše teplejší zima. Pojďme se podívat na to, co můžeme očekávat a jak se na nadcházející zimní sezónu připravit.

S příchodem podzimu se milovníci zimních sportů začínají ptát, kdy budou moci poprvé vyrazit na lyže. Statistiky z minulých let ukazují, že v průměru se začíná lyžovat na běžkách kolem 12. listopadu. Tento údaj však může být zavádějící, protože první lyžování často závisí na konkrétních podmínkách v dané sezóně.

Je důležité rozlišovat mezi prvním lyžováním a začátkem plnohodnotné zimní sezóny. Za plnohodnotnou zimu se považuje období od první strojové úpravy sněhu, kdy už sněhová pokrývka vydrží až do konce zimy. V některých letech může první sníh napadnout již v polovině října, ale často se jedná pouze o krátkodobou epizodu.

V posledních letech se stále častěji setkáváme s fenoménem lyžování na technickém sněhu. Tato možnost prodlužuje lyžařskou sezónu a umožňuje lyžování i v obdobích, kdy by to za normálních okolností nebylo možné. Například v roce 2018 bylo možné lyžovat na sněhu uchovaném z předchozí sezóny na Fichtelbergu.

Kdy vyrazíme na svahy

Předpovědět přesný začátek lyžařské sezóny 2024/25 je v tuto chvíli nemožné. Meteorologové však mohou vytvářet dlouhodobé modely počasí na základě pozorování globálních jevů. Tyto modely nám mohou poskytnout určité vodítko, jaké tendence můžeme v nadcházející zimě očekávat.

Jedním z klíčových faktorů, které meteorologové sledují, je jev známý jako La Niña. Tento klimatický fenomén může mít významný vliv na počasí v různých částech světa, včetně Evropy. V minulých letech byla pravděpodobnost výskytu La Niña v zimním období poměrně vysoká, což mohlo ovlivnit charakter zimy.

Pro zimu 2024/25 zatím nemáme k dispozici konkrétní předpovědi týkající se La Niña. Je však důležité sledovat aktualizace od meteorologických úřadů, jako je Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), které mohou poskytnout první náznaky o charakteru nadcházející zimy.

Lyžaři, kteří plánují vyrazit na české hory, do Tater nebo do Alp, by měli být připraveni na různé scénáře. I když dlouhodobé předpovědi mohou naznačovat určité trendy, skutečné počasí se může výrazně lišit.

Klimatické jevy ovlivňující zimu 2024/25

Při předpovídání charakteru zimy 2024/25 je třeba brát v úvahu několik faktorů. Kromě již zmíněného jevu La Niña hrají roli i další klimatické vzorce a dlouhodobé trendy. Meteorologové se shodují, že předpovědi pro oblast střední Evropy jsou obzvláště obtížné.

V posledních letech jsme byli svědky tendence k teplejším zimám. To však neznamená, že nemůžeme očekávat období s intenzivnějšími mrazy a sněžením. Klima je komplexní systém a krátkodobé výkyvy mohou přinést i chladnější epizody s dostatkem sněhu, a to i v nižších polohách.

Je důležité si uvědomit, že globální klimatická změna ovlivňuje charakter zimního počasí. Můžeme očekávat větší variabilitu a nepředvídatelnost. To znamená, že vedle období s nadprůměrnými teplotami se mohou vyskytnout i intenzivní sněhové bouře nebo náhlé poklesy teplot.

Pro lyžařská střediska a milovníky zimních sportů to představuje výzvu. Musí být připraveni na různé scénáře a flexibilně reagovat na měnící se podmínky.

Výzvy pro lyžařská střediska

Lyžařská střediska v České republice i v okolních zemích čelí v posledních letech značným výzvám. S tendencí k teplejším zimám se musí přizpůsobovat a hledat nové strategie, jak zajistit dostatek sněhu pro lyžaře.

Jedním z klíčových nástrojů se stává umělé zasněžování. Technický sníh umožňuje prodloužit lyžařskou sezónu a zajistit provoz i v obdobích, kdy by to za normálních okolností nebylo možné. Například v roce 2011 přinesl první možnost lyžování v sezóně právě technický sníh nastříkaný na sjezdovkách.

Střediska investují do moderních technologií zasněžování, které jsou efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí. Zároveň se snaží diverzifikovat svou nabídku a nabízet aktivity, které nejsou závislé pouze na sněhové pokrývce.

Lyžaři musí být trpěliví

Pro zimu 2024/25 to znamená, že lyžaři by měli být připraveni na možnost, že začátek sezóny může být posunut nebo že kvalita sněhu se může lišit od toho, na co byli zvyklí v minulosti. Zároveň však mohou očekávat, že střediska budou dělat maximum pro zajištění co nejlepších podmínek.

Závěrem lze říci, že zima 2024/25 bude pravděpodobně pokračovat v trendu proměnlivého počasí s možností krátkodobých chladnějších období. Lyžaři a provozovatelé středisek by měli být připraveni na různé scénáře. I když dlouhodobé předpovědi naznačují spíše teplejší zimu, neznamená to, že si neužijeme kvalitní lyžování. S pomocí moderních technologií a flexibilního přístupu můžeme i nadále očekávat zajímavou zimní sezónu plnou zimních radovánek.

