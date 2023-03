Jací jste sourozenci podle vašeho znamení zvěrokruhu: Milovaní, nebo nenávidění?

V rodině většinou dáváme volný průchod své pravé povaze. Právě z tohoto důvodu může vztah s bratry a sestrami být úžasný, ale i děsivý, máte možnost bez váhání a strachu předvést nejhlubší a nejcitlivější stránku své povahy, přičemž samozřejmě o střety není nouze. Málokdo ví, že i astrologie ovlivňuje to, jací jsme sourozenci. Každé znamení to má jinak.

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran je klasický hádavý sourozenec, který prostě nemůže odolat pokušení vést živé diskuse se členy své rodiny, kdykoli se naskytne příležitost. I když se často jeho způsoby zdají až příliš agresivní, ve skutečnosti jde většinou jen o hraní a zkoušení ostatních. Rozzlobit své sourozence je jedna z věcí, kterou si Beran nejvíc užívá, když je doma.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk je velmi tvrdohlavé znamení, a když ho něco trápí, nedokáže skrýt zášť, zejména v rodině. Se svými sourozenci používá specifickou taktiku: když je naštvaný, uzavře se do úplného ticha. Proto si raději nepůjčujte jedno z jeho oblečení bez žádosti o svolení nebo na něj příliš nezvyšujte hlas, tváří v tvář nedostatku respektu bude neoblomný.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou od přírody ironičtí a společenští, pro ně je každá příležitost k vtipkování a k pozitivnímu užívání si života dobrá. Milují neustále škádlit své sourozence. Detail, který by mohl být nepříjemný? Někdy si nedokážou pomoci a zaměřují se na členy rodiny i na veřejnosti.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je velmi spjat s rodinou a jejími tradicemi, proto si vytváří velmi blízký vztah s bratry a sestrami. Vyžaduje, aby v důležitých chvílích všichni zůstali doma, a když se ho někdo odváží neuposlechnout, zuří, je smutný a frustrovaný. Je to zkrátka klasický ochranářský a tradicionalistický sourozenec.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lev se cítí jako rozený vůdce a i v rodině chce mít vždy všechny na starost. Rád dělá věci určitým způsobem a možná s trochou troufalosti věří, že nepotřebuje pomoc druhých, dokonce ani svých sourozenců. Právě z tohoto důvodu nikdy nevynechá příležitost převzít plnou odpovědnost.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panna je extrémně racionální a nemůže nic dělat, pokud neexistují přesná pravidla, která by měla dodržovat. Vždy se ze svých chyb něco naučí a očekává to i od ostatních, včetně svých sourozenců.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy jsou mimo domov mimořádně společenské a demokratické, ale vůči rodinným příslušníkům se stávají velmi agresivními, vědomy si skutečnosti, že jim bude vždy odpuštěno. Váhy jsou ke svým sourozencům rády upřímné.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štír je člověk, který na nic nezapomíná, zvláště ve vztahu se sourozenci. Vzpomene si, když ho odmítli vyzvednout, když mu ukradli mikinu, když se nepostavili na jeho stranu. Dokud není vyprovokován, zůstává dobromyslný, ale když se s ním pohádáte, uslyšíte, jak připomíná všechny křivdy, kterých se mu dostalo.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec nemá žádný filtr, zvláště ve vztazích se sourozenci, a vždy řekne, co ho napadne, i když je to něco urážlivého. Je přímočarý a upřímný nade všechny meze, jen škoda, že to není vždy výhoda, někdy bývá i necitlivý.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

V rodině bychom mezi sebou neměli soupeřit, ale Kozoroh je soutěživý od přírody a i mezi sourozenci se chce vždy prosadit. Ať už jde o hru, rodinnou sešlost nebo obyčejnou „soutěž“ o to, kdo půjde první do sprchy. Vždy chce vyhrát.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář je znamení, které si žije po svém, je nezávislé a zjevně nepříliš přítulné, i když jde o rodinu. I když své sourozence miluje, ne vždy ví, jak to dát najevo. Navíc občas nemá náladu na sentimentalitu.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Lidé ve znamení Ryb jsou nevyléčitelní snílkové, a když jsou obklopeni bezpodmínečnou náklonností svých sourozenců, nikdy nepřestanou mluvit, fantazírovat o životě, který by chtěli, a o všem, čeho by chtěly dosáhnout. Někdy však nechápou, že sourozenci nemusejí být ve stejné náladě jako ony a hádka je tu.



