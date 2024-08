Co se starými slamáky a klobouky, které už jen leží na polici a práší se na ně? Zkuste je ještě použít na něco praktického doma. Snadno z takových slamáků uděláte misku na ovoce nebo drobnosti, které se všude povalují.

Co se starým slamákem?

Slamáček není už co býval? Nic si z toho nedělejte. Můžete ho všelijak vylepšit a jeho vyšisovaný vzhled stylově zamaskovat nebo ho použít na výrobu něčeho zajímavého.

Z takového slamáku může být pěkná funkční miska na spoustu drobností a věciček, které nechcete, aby se válely všude okolo. Možná se bude hodit i na ovoce nebo třeba brýle, klíče či vodítko pro psa.

Co se starým slamákem vám ukáže autorka příspěvku z YouTube kanálu Let’s do it. O nápady nemá nouzi, i když zpracování by jistě mohlo být významně lepší. Podívejte.

Zdroj: Youtube

Vyšisovaný slamák zkuste vylepšit

Co tedy se slamákem? Než se na něj vrhnete s nůžkami v ruce, zkuste to s ním po dobrém. Pořiďte barvy na textil, pěkný barevný šátek, pentli a mušličky nebo různé nášivky a slamák vydekorujte. Můžete z něj udělat skutečně cokoli, co vás napadne a nebojte se výrazných barev či bláznivých nápadů.

Léto snese všechno a nemusíte být zasloužilý umělec, aby se vám podařilo namalovat na slamák kopretinu nebo jej polepit umělými květy či vyzdobit velikou pestrou mašlí! Vyšisovaný slamák by už byl na vyhození, a tak se přešlapů neobávejte. Při nejhorším opravdu skončí v koši.

Ze slamáku vyrobte misku nebo kšilt

Pojďme ale k oné misce, kterou ze slamáku dělal v jednom příspěvku i Láďa Hruška nebo právě dáma ve videu. Pokud zbavíte klobouk krempy zůstane vám vlastně už hotová miska, kterou se hodí minimálně nějak zapravit.

Prosím, zkuste to jinak než sešívačkou! I když nejsou ruční práce vaší silnou stránkou, vezměte do ruky alespoň tavnou pistoli a portu, mašli nebo provázek a k čistě ustřiženému kraji pěkně rovně přilepte materiál, který zpevní a vylepší vzhled okrajů misky. Alternativou je samozřejmě šití, které ale může být o něco náročnější.

Máte-li zachovalou krempu slamáku i tu je možné kreativně využít. Někdy docela postačí krempu pěkně sestřihnout do tvaru kšiltu. Následně je nutné zapravit kšilt zevnitř čili kolem obvodu hlavy i z venku hezkým šikmým proužkem. Bohatě si vystačíte s lepením. Kdo má stroj, může si šikmý proužek zašít.

Hlavně ale nechte na koncích kšiltu na obou stranách šikmý proužek minimálně 20 cm dlouhý. Tento pak sešijte nebo slepte, aby vznikl pevnější provázek, který pak můžete stáhnout a svázat podle potřeby, respektive podle obvodu hlavy.

Pokud je výrobek dostatečně reprezentativní, nemusíte se stydět vzít si hezký kšilt na procházku nebo se může hodit při různých sportech. Méně zdařilé kousky rozhodně poslouží při práci na zahradě, aby vám nesvítilo sluníčko do tváře.

Je krempa hezká, rovná, pevná a nestříhli jste do ní? Může vám posloužit i jako kulatý rámeček pro zrcadlo v bohémském stylu. Kulatá zrcadla jsou velmi hezká a krempa ze slámy může i malé zrcadlo opticky zvětšit. Přirodní materiál vyloženě boho stylu nahrává a hodí se nejen do dívčího pokoje, ale třeba i na chatu.

Aby vše hezky drželo na místě, rozhodně se hodí zrcadlo i rámeček ze slamáku podlepit alespoň kartonem nebo jiným pevným papírem. Do něj také snadno uděláte dírku k zavěšení.

Zdroje: ceskykutil.cz, brit.co