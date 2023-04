V těchto znameních vypadají ženy o deset let mladší. Patříte mezi ně?

Možná patříte k ženám, které mají to štěstí, že i ve padesáti vypadají na třicet a touží po nich i výrazně mladší ročníky mužů. Nikdo takovým ženám nevěří, že je jim tolik, kolik mají napsáno v občance. Na to, jak staře vypadáme, má totiž velký vliv i znamení zvěrokruhu, ve kterém jsme se narodili.

Vypadáte na svůj věk, anebo naopak působíte o nějaký ten rok mladší? Pokud je to druhá možnost, pak máte nejspíš to štěstí, že patříte mezi následující znamení zvěrokruhu. Ta totiž vypadají klidně o deset i více let mladší, než ve skutečnosti jsou.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení Vodnáře celý život vypadají jako malé holčičky. V pubertě je to neuvěřitelně štvalo, nikam je totiž nechtěli pustit, natož jim nalít alkohol, i když jejich vrstevníci s tím neměli žádný problém. Bohužel se nic nezměnilo ani s plnoletostí, kdy ještě ve třiceti musely ukazovat občanku, když si chtěly koupit v obchodě lahev vína.

Velkou výhodu ve svém mladistvém vzhledu objeví Vodnářky až postupem času, kdy všichni kolem nich budou stárnout a vypadat čím dál tím víc sešle, zatímco jim to bude pořád stejně slušet. Nebudou tak potřebovat žádné botoxy ani jiná kosmetická vylepšení, vrásky ani povadlá kůže u nich totiž nehrozí. Vesmír jim dal do vínku věčné mládí!

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka si potrpí na koloušky, tudíž je jim tedy to, že vypadají mnohem mladší, než opravdu jsou, ku prospěchu. Nepřipadají si alespoň po boku milence ve věku jejich syna tak trapně. Račice totiž opravdu vypadají klidně až o deset let mladší, než je datum narození, které mají zaznamenané v občance.

Vesmír dal znamení Raka navíc věčnou sílu, vitalitu a chuť na intimní kontakt. Tyto ženy tak naštěstí nemají problém životní tempo svého zajíčka stíhat. Mají tak většinou pěkný vztah bez dětí, kdy si užívají pouze s partnerem. Hodně cestují, utrácejí a dopřávají si nejrůznější rozkoše světa.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štírky by možná nevypadaly o deset let mladší bez náležité péče, ale vzhledem k tomu, že na sebe opravdu dbají, používají nejdražší krémy a séra, která z nich dělají krasavice první kategorie, vypadají minimálně o deset let mladší, než ve skutečnosti jsou. Nikdy nechodí spát nalíčené, svou pleť vyživují kaviárovými pleťovými maskami a vrásky si na ně tím pádem také nepřijdou.

Ženy ve znamení Štíra nebudou po vašem boku rychle stárnout, pokud jim poskytnete finance na důkladnou a drahou péči. Pak ale budete mít po svém boku reprezentativní a šarmantní dámu až do důchodového věku a nebudete muset koukat po mladších. Vaše Štírka totiž bude vypadat lépe než kdejaká mladice.