Krabice s mlékem mohou být zrádné a jistě se nejednomu z nás již stalo, že se obsah namísto do sklenice vylil všude po stole. Pokud tomu chcete zabránit, máme pro vás jednoduchý, ale efektivní trik, podívejte.

Kravské mléko výrazně prospívá lidskému tělu. Je zdrojem zdravých bílkovin a omega-3 mastných kyselin, které vašemu tělu dodají zdraví prospěšné zdravé tuky. Jsou to látky, které tělo neumí samo vyrobit, a proto je musí získávat z potravy. Mimo toho ale mléko obsahuje velkou řadu vitamínů, konkrétně D, který podporuje funkci imunitního systému, A, který podporuje váš zrak E, jenž patří k jednomu z nejdůležitějších antioxidantů a B, který přeměňuje živiny na energii. Mléko je také bohaté na minerály, které pomáhají vašemu tělu řádně fungovat, jako třeba draslík a vápník.

Jak nerozlít mléko? Na to se můžete podívat na tomto Youtube videu z kanálu Smart Fox:

Zdroj: Youtube

Proč se často mléko vylévá

Mléko, džus, či jakákoliv jiná tekutina, která je v krabici uzavřena se často vylévá. Je to způsobeno nevykompenzovaným vzduchem. Když otevřete víčko, ze kterého se tekutina lije do sklenice, dochází k proudění vzduchu do krabice přes stejný otvor, ze kterého tekutina vychází. Proto se často stává, že místo do sklenice se vám vše rozlije všemožně po stole. Ale jsou dva způsoby, jak tomu můžete zabránit.

close info Profimedia zoom_in Mléko z krabice se kvůli nedostatečné kompenzaci vzduch lehce rozlévá.

Otvor dál od sklenice

První trik je velmi jednoduchý, co se týče krabic s víčkem. Abyste zabránili rozlití mléka či džusu všude možně, stačí jen změnit trajektorii. Většinou totiž naléváte mléko tak, že přiložíte otvor s odšroubovaným víčkem přesně nad sklenici. Teoreticky to dává logiku, čím blíž je otvor ke sklenici, tím lépe se trefíte a nic nerozlijete. Je to však chyba. Proto není úplně od věci to udělat naopak. Je to možná trochu nekomfortní, ale když krabici natočíte tak, aby byl mezi otvorem a sklenicí určitý prostor, nasaje se dovnitř méně vzduchu, a tak se vyhnete zbytečnému uklízení nepořádku.

close info Profimedia zoom_in Pokud nechcete, aby se vám ještě kdy rozlilo mléko, zkuste tyto fígly.

Stačí pár děr jehlou

Ale co, když kupujete mléko v krabici, která víčko nemá a musí se rozstřihnout? Pak vám předešlý trik nepomůže, mléko se nalévat z druhé strany nedá. Existuje však velmi jednoduchý způsob, o kterém jste možná již slyšeli. Stačí vzít jehlu nebo špejli a propíchnout horní stranu krabice. Dvě nebo tři díry by měly být dostatečné na to, aby do krabice proudil vzduch horní stranou, a tekutina se bez nadělání nepořádku jednoduše přelije do vaší sklenice.

Zdroje: adbz.cz, dnes.zivot.org