Proč se nám vlastně zdají sny a proč se často tak liší od reality? Podle současných vysvětlení má každý takový sen svůj důležitý význam. A to nejen přímo z pohledu výkladu snů pomocí snáře, ale i pro naši psychiku. Jaký je ale rozdíl mezi sny, ve kterých mluvíme a těmi ostatními?

Proč mozek v noci raději neodpočívá a děsí nás leckdy až šílenými sny, plnými strachu, obav a úzkosti? To je otázka, kterou si pokládáme vždycky, když se v noci vzbudíme s tísnivým pocitem. Je totiž bohužel prokázáno, že většina snů není tak příjemných, jak bychom si přáli.

Jak sny vznikají? Co jsou lucidní sny? Proč vůbec sny existují? Mají nějaký význam? Dozvíte se to ve videu z YouTube, kanál BeWise:

Zdroj: Youtube

V noci mozek nic neomezuje

Zatímco ve dne se totiž snažíme svoje negativní emoce nebo obavy raději ovládat, ve spánku nemá mozek hranice dané naším vědomím. Zkrátka mu přestaneme přikazovat, co si smí připustit a co “není vhodné”. A tak se najednou opravdu bojíme odpovědnosti, kterou ve dne se zaťatými zuby zvládáme, opravdu utíkáme před sousedovým zlým psem, kterého ve dne “hrdinně”, i když se staženým hrdlem, okřikneme, a tak dále.

Všechno na svá místa

Sny mají také funkci třídící. Nové zkušenosti a zážitky, které nemáme přes den čas zpracovat, jen kolem nás procházejí a mozek si je ukládá “na potom”, dostávají svoji příležitost právě ve chvíli, kdy tělo relaxuje, oči jsou zavřené a my přestaneme vnímat svoje okolí. Pak dostane mozek zelenou a může si v tomto směru obrazně řečeno dělat, co sám uzná za vhodné. Ráno se pak skutečně můžeme vzbudit moudřejší večera, protože se přes noc spousta našich myšlenek zorganizovala a dostala do těch správných přihrádek, kam patří a kde nebude dělat zmatky. Je to samozřejmě velmi a velmi zjednodušené pojetí snění, ale pro trochu pohádkovou představu, co se děje v mozku ve chvíli, kdy se nám zdají sny, to stačí.

close info astimak zoom_in Chtěli byste ve snu křičet, ale nejde to? Zpozorněte!

Mluvíte nebo ne?

A teď už k samotným snům. Všimli jste si někdy, že máme sny tiché a sny, ve kterých dokonce buď jiné osoby, nebo i my sami dokonce promlouváme? Jaký je v nich rozdíl a co znamenají tyhle dvě varianty? Obecně prý platí, že “mluvící” sny se mnohem častěji zdají ženám než mužům. Psychologové přitom tvrdí, že sny, v nichž mluvíme, mají mnohem menší význam než ty, v nichž jsme ve vyjadřování jakkoliv omezováni.

Mluvící sny

Pokud ve snu můžeme hovořit, měli bychom se zaměřit na to, o čem s ostatními diskutujeme nebo o čem jim vyprávíme. Právě to je důležité pro naši psychiku, můžeme se ve snu vyrovnávat s problémy, o nichž se nám ve dne snad ani mluvit nechce nebo nedostaneme odvahu. Na rozdíl od toho snům, v nichž nám neznámá síla brání v komunikaci, bychom měli věnovat mnohem více pozornosti. Proč?

Problémy s vyjadřováním

Jestliže máme problémy s komunikací ve snech, patrně se cítíme omezováni v komunikaci i v běžném životě a je třeba na ní zapracovat. Mohou to být problémy, které si neseme už z dětství, jiné získáme v průběhu života například vinou tak zvané “autocenzury”, tedy vlastního vědomého omezování sama sebe v tom, co smíme nebo nesmíme vyřknout. Není to přitom nic neobvyklého, jde o běžnou součást některých pracovních míst nebo rodinných konstelací.

I křik je důležitý

Máte ve snu pocit, že nemůžete křičet, i když byste opravdu chtěli? V takovém případě si dejte pozor na psychické vypětí, které vám způsobuje pocit nevyslyšení okolím, špatný pocit z nemožnosti vyjádřit svoje obavy a názory. Opakují-li se tyto sny častěji, raději se zamyslete nad svým životem a zkuste s ním něco udělat, než bude pozdě. Psychické problémy, které by se mohly začít rozvíjet, by mohly mít mnohem složitější řešení.

Zdroje: www.prirodovedci.cz, sciencemag.cz, blog.dreambook.app