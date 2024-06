Má smysl instalovat si do telefonu mobilní bankovnictví? Nebo platební kartu? Rozhodně má. A není vůbec potřeba se toho bát.

Dostala jsem pokutu. Nejsem na to zrovna pyšná, ale jakkoli byla oprávněná, já jsem si své špatné parkování taky vnitřně obhájila, protože opravdu nebyla jiná možnost. Jenže dopis s výzvou k zaplacení se někam zatoulal a objevil se až po splatnosti.

A tak mi nezbylo nic jiného než se vypravit přímo na úřad. Kde jsem k vlastnímu překvapení všechno vyřídila jenom s mobilem. Prokázala jsem se pomocí elektronické identity, telefonem zaplatila, a když mě cestou domů kontroloval revizor, měla jsem i pro něj doklad v mobilu (i když to už je zase jiná písnička).

Co z toho plyne? Mít internetové a mobilní bankovnictví a aplikace, které jsou s ním, je prostě pohodlné a často se to i vyplatí. Nejen proto, že nemusíte nikam chodit a všechno vyřídíte pár pohyby prstu po displeji telefonu.

Je to bezpečné?

Podobně jako počítač je váš mobil jen tak bezpečný, jakým si ho sami uděláte. Pokud si ale stáhnete mobilní bankovnictví z Google Play nebo Apple Store a bude to aplikace vydaná vaší bankou, máte jistotu, že jde o správný program. Druhým krokem je zabezpečení přístupu. Jak do aplikace, tak do mobilu.

Můžete samozřejmě zvolit kód, pohodlnější a spolehlivější je ale biometrické zabezpečení, nejčastěji pomocí otisku prstu. Případně kombinace obou. S otiskem pak obvykle můžete nejen do bankovnictví vstupovat, ale taky jím potvrzovat platby a další úkony přímo v aplikaci.

close info David MG / Shutterstock zoom_in Mobilní bankovnictví je velmi pohodlné a není třeba se ho obávat

Potřebná ochrana

Dnešní mobilní telefony jsou trochu jako kapesní počítače. Takže podobně, jako se chováte na počítači, byste se měli chovat v mobilu. Hlídat si navštěvované stránky, nestahovat neprověřené aplikace a zbytečně nezadávat citlivé informace nebo platební údaje tam, kde by to nemuselo být potřeba. Podobně jako u počítače se vyplatí nechat si do mobilu nainstalovat dobrý antivirový program a pravidelně ho aktualizovat. Lépe se tak ochráníte před případným zneužitím.

Můžete se samozřejmě bát třeba situace, kdy mobil někde zapomenete nebo vám ho někdo ukradne. V tom případě jsou ale v mnohem větším ohrožení vaše jiná data než peníze v mobilním bankovnictví. V každém případě opět platí, že nejbezpečnější je biometrické zabezpečení.

Zároveň myslete na to, že pokud máte nějaký jiný přístupový kód do aplikace, rozhodně byste ho neměli mít uložený třeba v poznámkách nebo v kontaktech ani pod „tajným“ jménem. Chytřejší zloděj nebo ten, komu telefon přeprodá, je bohužel dokáže najít.

Snadno a přehledně

Jestli už jste se seznámili s internetovým bankovnictvím (a jeho používání už dnes většina bank vyžaduje) a naučili se v něm orientovat, to mobilní pro vás nebude obtížnější. Někomu se naopak může zdát o hodně přehlednější, protože některé položky, jako třeba nastavení karet, jsou na jiných záložkách, než nabízí hlavní obrazovka.

A nabízí také, podle konkrétní banky, lepší zabezpečení plateb kartou na internetu. Místo dřívějších SMS kódů platbu potvrzujete v bankovnictví nebo zvláštní aplikaci, kde si opět můžete nastavit kód nebo biometrické ověření.

Výhody jsou jasné. Snadno odsud pošlete peníze kamkoli potřebujete, převedete si finance třeba ze spořicího účtu na běžný, nastavíte trvalé příkazy i povolení k inkasu. Velká výhoda je, že pokud máte mobilní bankovnictví, můžete platit i pomocí QR kódu.

To znamená, že ho v telefonu pomocí čtečky nebo fotoaparátu načtete a aplikace sama vyplní potřebné platební údaje, aniž byste museli něco opisovat. Někdy je potřeba vyplnit částku, jindy je předvyplněná i ta. Platbu pak potvrdíte stejně, jako byste platili kartou.

close info E.Va / Shutterstock zoom_in Telefonem hravě zaplatíte i pomocí QR kódu

Mobilní bankovnictví v kostce

Mobilní bankovnictví je jedním ze způsobů přístupu do internetového bankovnictví. Tedy k vašemu účtu nebo účtům, které máte v jedné či více bankách.

Pokud máte účty ve více bankách, potřebujete k přístupu z mobilu aplikace všech těchto bank.

V mobilním bankovnictví přehledně vidíte nejen všechny své účty a zůstatky i pohyby na nich, ale máte přístup i k platebním kartám a dalším bankovním produktům.

V mobilu můžete provádět všechny transakce jako v bance nebo internetovém bankovnictví – platit i do zahraničí, sjednat si pojištění nebo úvěr, měnit PIN karet, případně je blokovat a podobně. A navíc můžete platit i pomocí QR kódu, což jde na počítači jen obtížně.

Je to ještě k něčemu?

Kvůli následujícím funkcím si sice musíte do telefonu stáhnout další aplikace, ale jsou přímo spojené s internetovým bankovnictvím a v mnohém vám usnadní život.

Bankovní identita je něco jako občanský průkaz v elektronické podobě. Má ji každý, kdo používá internetové bankovnictví (ne nutně to mobilní). Původně sloužila jen jako potvrzení totožnosti v online prostoru – můžete se s její pomocí třeba prokázat při jednání s úřady, přihlásit do datové schránky nebo třeba podávat daňové přiznání. V poslední době se ale její funkce přesouvají i do prostoru mimo internet, a tak pokud máte tuhle aplikaci v telefonu a přihlásíte se do ní, můžete s ní třeba prokázat věk v restauraci nebo svou totožnost na úřadě. Obojí funguje přes QR kód a aplikace ukáže v tu chvíli jen údaje, které jsou potřeba.

Platební karta je vlastně elektronická forma vaší plastové kartičky. Platíte s ní tak, že v mobilu otevřete speciální aplikaci, telefon přiložíte k terminálu a pak, stejně jako s plastovou kartou, zadáte PIN.

Když se něco stane

Pokud vám ukradnou telefon a máte ho zajištěný PIN kódem, nebo lépe biometricky, třeba otiskem prstu, nemělo by se nic stát. Stejným způsobem je totiž zajištěné i mobilní bankovnictví. Problém by mohl nastat, pokud budete mít někde v telefonu uložený PIN ke kartě nebo přístup do bankovnictví. To v žádném případě nedělejte a pak se nemusíte bát.

Pokud máte v telefonu i elektronickou platební kartu, je jistější ji nechat zablokovat. Číslo pro tyto účely byste měli mít někde doma připravené (většinou na kartičkách, které banka rozdává). Blokace je pak otázkou pár minut.

Když někomu vyzradíte přístupové údaje ke svému bankovnictví, kartě nebo obojímu třeba proto, že neodhalíte podvodný email nebo telefonát, není to žádná ostuda. Podvodníci jsou čím dál rafinovanější a stát se to může každému. I v tomto případě použijte kartičku vydanou přímo vaší bankou a co nejrychleji zjistěte škody a všechno zablokujte.

Kdyby naopak došlo ke kybernetickému útoku na banku (jehož úspěšnost je dnes docela nepravděpodobná), je vlastně jedno, jestli máte internetové nebo mobilní bankovnictví, protože to není útok přímo na vás, ale právě vůči bance. Ta je pro podobné situace chráněná a pojištěná a o své peníze byste přijít neměli.

Zdroj: časopis Receptář