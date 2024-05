close info Profimedia / Profimedia

Šárka Kabátová 24. 5. 2024

Móda z 80. let se opět vrací do hry! Které kousky jsou trendy a neměly by vám chybět v šatníku?

Vítejte opět v éře módy 80.let, která se vyznačovala nejen svou dravou barevností, ale i odvážnými siluetami, mini džínovými kraťasy, koženými bundičkami, účesy s trvalou a disco hudbou ve společnosti neonových točících se koulí. Pokud chcete být „in“ měli byste mít i v letošním roce ve skříni pár základních kousků, které kdysi hrály prim. O které se jedná konkrétně? Chcete znát módní trendy v 80. letech? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu The retro show: Zdroj: Youtube Móda 80. let Styl 80. let byl vlastně reakcí na 70. léta, kdy ikony jako jako Farrah Fawcett , Jane Birkin a Patti Smith , zahájily éru hippies a boho. Nosily se hlavně volné šaty, odvážných vzorů, zvonové kalhoty a minisukně. Osmdesátky byly ve znamení rebelství a do módy přišel tvrdší styl a k tomu i náležité ozdoby. close info youtube.com zoom_in Vycpávky ramen byly v 80. letech symbolem síly a moci a nosily je jak ženy, tak muži. Vycpávky ramen Vycpávky ramen byly v 80. letech symbolem síly a moci a nosily je jak ženy, tak muži. Dnes se vycpávky ramen vrací v modernějším provedení a dodávají outfitům šmrnc a eleganci. Existuje mnoho variant vycpávek ramen, od subtilních polštářků až po výrazné ramenní polštáře. Můžete je nosit v saku, tričkách, košilích, svetrech, a dokonce i v šatech. Kalhoty s vysokým pasem Této době kralovaly siluety s vysokým pasem. Momentálně se tento střih označuje jako Mom jeans. Džíny se tehdy vyráběly z denimu, který poprvé nosily ženy ve 30. letech. Jednalo se o pevnou a trvanlivou bavlněnou tkaninu v keprové vazbě, ze které se šily jeansové oděvy. Pokud tedy patříte k lidem vyššího vzrůstu, jistě si alespoň jeden typ těchto kalhot pořiďte. Zdůrazňují lichotivě pas, a ještě víc prodlužují nohy. Můžete je nosit k tričkům, košilím, svetrům, a dokonce i k crop topům. Kalhoty s vysokým pasem jsou dostupné v široké škále střihů a materiálů, takže si každý najde ten pravý kousek pro sebe. Plísňáky Pokud chcete být opravdu styloví, vsaďte na tvz. plísňovou riflovinu. Kdysi se jednalo denim ošetřený chlórem, aby se dosáhlo vybělené a flekaté barvy. Tento populární módní trend odstartovali surfaři v Kalifornii během 60. let, ale synonymem desetiletí se stal až v 80. letech. Tehdy začali tento styl používat hlavně hard rockoví a heavymetaloví hudebníci. V této době lze plísňáky zkombinovat s bílým tričkem, anebo šik košilí či halenkou. Skvělým doplňkem je i jeansová bundička ze stejného materiálu jako kalhoty. close info Anna Zhuk / Shutterstock zoom_in Trendem jsou kalhoty s vysokým pasem. Vizuálně nápadné oblečení Oblečení 80. let je typické i svou nepřehlédnutelností. Bylo ušité z materiálů se zvířecími vzory, nejčastěji zebřím, leopardím, hadím, anebo tygřím. Oblíbené byly i lesklé a neonové materiály. Čím bylo oblečení nápadnější, tím více odpovídalo tehdejším trendům. Začala móda roztrhaných kolen, triček s odvážnými nápisy a také dámského upnutého sportovního body doplněného lesklými legínami a návleky na lýtkách. Vše samozřejmě v co nejpestřejších barvách. Související články close Domov a bydlení Nestárnoucí kusy oblečení: Toto by měla mít ve skříni každá žena, co chce dobře vypadat video close Domov a bydlení Nevyhazujte své staré povlaky na polštáře: pamatujte na těchto 7 užitečných využití video Zdroje: www.bestlifeonline.com, www.blog.ccc.eu, www.moda.cz

