Co bude letos trendy? Určitě si vyberete! V roce 2024 můžete mít od všeho trošku, nemusíte se bát šifonových volánů ani metalických kalhot, pruhů nebo denimových kompletů. Letos bude in i to, nad čím byste dřív kroutili hlavou.

Před pár lety nuda a trapas. Dnes trend! Tak dlouho jsme se smáli ponožkám v sandálech, až se staly trendem. Tvrdilo se, že černé ponožky nebo punčochy nesmí do bílých bot, nebo že tenisky se nehodí k obleku. Taky prý zelená a modrá, pro blázna je dobrá! Co bylo dřív přešlapem, může být letos trendem, do kterého se zamilujete i vy. Podívejte se, co letos pofrčí a jak sama Anna Reidová na svém YouTube kanálu upozorňuje, některé tyto módní trendy byly ještě nedávno docela nepopulární a pro mnohé módní stylisty také nepředstavitelné. Zdroj: Youtube Džínový komplet nebo sportovní bundička jako před lety Čím to je, že jsme nad tím ohrnovali ještě nedávno nos a najednou je to zase trendy? Nejde jen o rebelii, ale i o to, že se mění střihy, materiály či barevné palety. Díky tomu není ani denimový komplet tím stejným outfitem, jakým býval kdysi. Můžete se proto po letech setkat s obdobným stylem, vzorem nebo barvami, ale mají vždy trochu jiný šmrnc. Tak jako jsme si chvilku zvykali na ony tenisky ke všemu, letos se rozhodně nemusíte stydět vzít si sportovní bundičku nebo tričko k elegantním či velmi ženským oblečkům. Samozřejmě bundičkou nepokazíte ani obyčejné kalhoty, džíny nebo sukně. Zpět jsou například třásně a nejde o korálky na šatech z 20.let, ani kovbojské košile z veluru a rifloviny. Třásně sluší kalhotám a sukním a souvisí i s tím, co říkala Anna ve svém videu. Spodní kus oblečení hraje prim a může být prostě jiný. Velmi jiný! Ženské až princeznovské prvky jako volánky, řasení, krajky nebo šifon si můžete užít podle svých nejbujnějších představ. Už před časem se objevila mladistvá a sportovně elegantní kombinace dlouhé šifonové sukně s tričkem, páskem a teniskami. To byl ale jen slabý odvar. S volány a pentlemi se můžete letos vyřádit jak budete chtít. I značky jako Moschino nebo Carolina Herrera se do nich pořádně obuly nebo spíš oblékly. close info Shutterstock zoom_in Metalické sukně i kalhoty pofrčí i letos. Módní barvy, vzory a botičky roku 2024 Na scénu se vrací také vínová barva čili burgundská. Je víc do červena než do fialkova a nevyhýbá se ani kůži. Právě na ní ji můžete vidět nejčastěji. Nicméně svetříky, halenky, šaty i další kousky oblečení budou také k mání v této barvě. Úplným opakem je k ní nebesky nebo až ledově modrá, která vyzní především na velmi žensky pojatých šatech a jistě se objeví i na doplňcích. I tohle tu nedávno bylo a je to zpět. Výrazné, dekorované, pobité a proděrované široké pásky si můžete vzít ke všemu. Třeba i ke zvířecím vzorům, které si v různých obdobách našly cestu zpět na mola. Michael Kors překvapil žirafími vzory, Fendi má vše od leopardů po zebry. Pamatujte si ještě na proužky a puntíky z devadesátek? Na puntíky si bude muset počkat, ale proužky jsou zpět.

Také Annou zmiňované metalické barvy jsou stále trendy. Běžně jsou k mání kalhoty, ale i sukně nebo topy. Pokud chcete doslova zazářit, vrhněte se i na šaty. Co se týče botiček, letos vám budou ze sandálů i nazouváků koukat palce. Jistě najdete i všelijaké jiné jarní a letní botky, ale trendy budou právě sandály bez špičky. Provětrat se můžete také v průsvitných materiálech. Nemá být ale vidět všechno! Doporučuje se vrstvení i dobré vysoké elegantí prádlo, díky němuž nebude takový model vulgární ani laciný.

