Chcete vypadat šik i po padesátce? Vsaďte na trendy Victorie Beckham, jedné z největších současných módních ikon.

Victoria Beckham, za svobodna Victoria Caroline Adams, letos oslavila padesáté narozeniny a vypadá stále skvěle. V mládí se proslavila jako členka značně populární dívčí hudební kapely Spice Girls.

Kromě své pěvecké kariéry se vždy také věnovala modelingu, a dokonce se stala i britskou ambasadorkou módního domu Dolce a Gabbana. Nechte se inspirovat modely, v nichž budete vypadat nejen stále svěží, ale i vyšší a štíhlejší stejně jako Victorie!

Chcete znát 10 nejlepších módních tipů Victorie Beckhamové? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Mediam Rare Creative Agency:

Zdroj: Youtube

Blůza a kalhoty

Pokud chcete oblečením vyvolat efekt štíhlejší a vyšší postavy, není od věci mít v šatníku k dispozici halenky či košile s véčkovým výstřihem a kalhoty s maxi nohavicemi a vysokým pasem.

Můžete volit nejen palazzo střih, tedy sofistikované široké kalhoty s převážně předními puky, ale výborné jsou například i manšestrové kalhoty do zvonu, či flare jeans, tedy staré dobré džínové „zvonáče“.

Nohavice by měly dosahovat maximální délky až na zem přes boty. Právě jejich prodloužená délka vytvoří iluzi prodloužené siluety. Horní véčkový doplněk je vždy nutné zakasat do kalhot.

close info Profimedia.cz / undefined zoom_in Victoria Beckham ve fialovém roláku a hnědé sukni s vysokými rozparky.

Sukně

Váš šatník by neměl postrádat ani „univerzální“ sukni. V případě, že chcete působit jako štíhlá a vysoká gizela, měla by mít vysoký pas, který tento efekt dokonale vyvolá. Perfektní volbou je pouzdrová sukně, ale i střihy do mírného áčka.

Tento typ sukní působí vždy stylově a sofistikovaně. Lehce netradiční a uvolněný styl dosáhnete skládanou midi sukní zkombinovanou s rolákem a například lehce navrstvenou blůzou.

Silueta přesýpacích hodin

Victorie ví moc dobře, jak dosáhnout tolik žádoucí ženské siluety přesýpacích hodin, kdy je jasně definovaný štíhlý pas. K výše uvedeným kouskům oblečení nosí saka a bundy s výraznými ramenními vycpávkami. Takové sako v lehce oversize střihu a prodloužené délce by měla mít v šatníku po ruce každá žena.

Šaty

V případě, že chcete působit vyšší, sáhněte po šatech asymetrických střihů. Šikmo střižené šaty vždy zaujmou a dodají modelu jistou hravost i dramatičnost. Mohou mít i různá působivá řasení, nejlépe však v jedné barvě. Šaty je potřeba doplnit vždy zajímavými a správně barevně zvolenými botami na podpatcích.

close info Profimedia zoom_in Pokud chcete oblečením vyvolat efekt štíhlejší a vyšší postavy, není od věci mít v šatníku k dispozici halenky či košile s véčkovým výstřihem a kalhoty s maxi nohavicemi a vysokým pasem.

Nepostradatelné jsou doplňky

Podle Victorie Beckham je nutné dbát na všechny detaily a každý model ozvláštnit o zajímavé a originální doplňky. Může to být nejen již zmíněné vrstvení jednotlivých módních kousků, ale i černé sluneční brýle, výjimečné boty, ale i hodinky, šperky a samozřejmě i kabelky.

