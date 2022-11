Nejmstivější znamení zvěrokruhu: Na tato pozor. Když jim ublížíte, zničí vás

Některá znamení zvěrokruhu je lepší nenaštvat. Hvězdy jim totiž daly do vínku o kapku pomstychtivosti více než ostatním. Která znamení zvěrokruhu jsou nejvíce mstivá a měli byste si na ně dát pozor?

Býk (21.4. - 21.5.)

Na prvním místě tohoto žebříčku jsou lidé narození ve znamení Býka. Nedělá jim vůbec žádný problém projevit vůči komukoli své pohrdání nebo zlobu. Jsou to mistři pomsty. Pokud Býkovi někdo ublíží, dokáže trávit měsíce plánováním té nejhorší pomsty. Pokud ho rozzlobíte, udělá cokoli, aby se vám postavil do cesty a pokud se k němu otočíte zády, vězte že už má pro vás připravenou pomstu šitou na míru!

Lev (23.7. - 22.8.)

Jak se zrozenci ve Lvu ocitli na druhém místě nejpomstychtivějších znamení? Ano, je to bohužel tak. Lev je totiž ve skutečnosti jedním ze znamení, která nezvládají své pocity. Když se nechá unést hněvem, stane se skutečně ohnivým znamením se vším všudy.

Jakmile někdo vyčerpal všechny šance, které mu Lev dal k dispozici, ať od něj nečeká žádné možnosti odpuštění. Lev umí být loajální a trpělivý, ale pokud mu ublížíte, změní se v plamen. Počká si na správný okamžik, kdy vás zasáhne, nezahrávejte si s ním.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Ano, čtete době, dokonce i Váhy mohou být nebo se v případě potřeby stát velmi pomstychtivými. Navenek se Váhy chovají tak, jakoby neměli s nikým sebemenší problém. Neřeknou vám, co nebo jestli je něco špatně, nevyjadřují se a především se bojí říct něco, za co by je ostatní mohli odsoudit.

Jenže se v nich mezitím hromadí hněv za hněvem a samozřejmě plán kruté pomsty. Jednání s těmi, kdo se narodili ve Vahách, může vyústit ve skutečně těžkou konfrontaci, která dříve nebo později vyvrcholí jejich pomstou. Buďte raději opatrní!

Rak (22.6. - 22.7.)

Možná vás překvapí, že Rak je pomstychtivé znamení. Své přátele nebo blízké narozené ve znamení Raka totiž vůbec neznáte. Nevytváří pečlivé plány, jak ublížit druhým, ale vždy ví, jak na to, a pokud se naskytne příležitost, opravdu nemá žádné zábrany. Pokud jste se k Rakovi chovali špatně, s největší pravděpodobností můžete očekávat jeho pomstu. Jako každý pomstychtivý statečný si však Rak vychutnává pomstu chladnou. Ví, jak si na ni počkat.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé ve znamení Blíženců jsou známí tím, že si na svou pomstu dokáží počkat měsíce i roky. Když jim někdo ublíží, tváří se, že je vše v pořádku, jejich srdce je však hluboce zraněné. Blíženec pak začne pomalu a postupně spřádat nitky své msty. Jakmile přijde ten správný okamžik, jsou Blíženci naprosto neschopní udržet se v klidu a mstí se skutečně velmi ošklivě.

