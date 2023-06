Největší snílci zvěrokruhu: Tito muži žijí mimo realitu, nezajímáte je. Znáte?

Zřejmě každý rád sní, na tom není nic špatného. Ovšem existují muži, kteří se oddávají snění až příliš. Velký vliv na to má jejich horoskop. Některá mužská znamení zvěrokruhu totiž sní tak moc, že žijí většinu času mimo náš reálný svět. Která znamení patří mezi největší snílky?

Ryby (21.2. - 20.3.)

Muži narození ve znamení Ryb jsou největšími snílky ze všech dvanácti znamení zvěrokruhu. Považují svou představivost za svou silnou stránku, což může být do určité míry pravda, ale tito muži často utíkají do svého fantazijního světa až příliš často.

Reálný svět je pro ně příliš obtížný a komplikovaný, ve světě snů nacházejí své útočiště. Díky tomu přicházejí o velmi reálné události a příležitosti, které jim život nabízí. Dostávají se do konfliktu s ostatními a nejvíce se svými partnerkami, kterých si tito muži prakticky nevšímají. Nemůžou za to. Jsou už prostě takoví.

Ryby se neustále někde povalují a spí nebo odpočívají. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci nesnášejí nudu, stereotypní a monotónní situace. Touží po zábavě, jejich zájmy jsou tak živé, že chtějí, aby celý jejich život byl takový. Tito muži chtějí, aby to v životě probíhalo jako ve světě fantazie, kde je vše dokonalé. Chtějí dokonalou práci, partnerku, rodinu, vše bez jediné chybičky.

Možná by toho všeho dosáhli, kdyby právě dokázali najít cestu z říše fantazie do reality. Opak však bývá pravdou, a tak o svém dokonalém životě pouze a jenom sní. Realita v jejich případě bývá dost smutná.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Muži narození ve znamení Vodnáře jsou jedni z největších introvertů. A protože jsou tak rádi sami, mít svůj vlastní imaginární svět je pro ně bezpečným přístavem. Mohou do něho utéct, kdykoli jde do tuhého. A nenechte se mýlit, pokud Vodnáře potkáte na nějakém velkém společenském setkání. Bude určitě vypadat spokojeně, protože uteče do svého fantazijního světa a nebude si příliš všímat reality.

Vodnáři často utíkají do svého světa. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Zrozenci v Raku udží svou pozornost jen krátce. Jsou jako malé děti, které přitahuje cokoliv nového, co se objeví v jejich blízkosti. Toto znamení zvěrokruhu se těžko soustředí na jednu konkrétní věc, protože věří, že je ještě tolik věcí, které si žádají pozornost. Neumí si pomoci a tato roztěkanost je značně vyčerpává.

Řešením je pro ně často únik do světa plného možností. Tam si mohou splnit každé přání a stát se čímkoliv chtějí. Bohužel ve své vlastní malé bublině tráví tolik času, že promeškají šanci proměnit své sny ve skutečnost, i když na to rozhodně mají potenciál.



Zdroje: astrotalk.com, metropolitangirls.com