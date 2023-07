Tato znamení vám neprominou ani drobnou chybu. Máte doma takového muže?

Horoskop někdy bývá krutý. Existují totiž nemilosrdná a pedantická znamení zvěrokruhu, která vám neodpustí sebemenší chybu. S těmito lidmi je těžké vyjít, bývají tvrdohlaví, rozhořčení a dokonce pomstychtiví. Kteří muži patří mezi ty největší pedanty?

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Na prvním místě tohoto žebříčku je bezpochyby Kozoroh. Tito muži rozhodně nenosí v srdci odpuštění, právě naopak. Mají sice velmi houževnatou a odhodlanou osobnost, ale jsou neústupní a tvrdohlaví. Když je někdo naštve, zavřou před ním dveře natrvalo. Bývají pedantičtí a nikdy nezapomínají na chyby druhých. Když se jim stane nespravedlnost, těmto lidem neodpouštějí. Nedělají sice hysterické scény, ale svou zášť si drží pěkně uvnitř sebe a k těmto lidem se pak patřičně chovají. Dokáží být pak pěkně krutí.

Kozorozi umí být pěkně krutí. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Není určitě žádným překvapením, že i Štír patří mezi pedanty a nemilosrdná znamení zvěrokruhu. Tito muži bývají velmi pomstychtiví. Muži narození ve Štíru neodpouštějí, naopak jsou schopni chovat zášť a plánovat velkou pomstu, často i měsíce nebo roky, která bude odpovídat křivdám, které utrpěli a bude odpovídat chybám, kteří druzí udělali. Nesnášejí výmluvy, vysvětlování chyb, stejně tak nemůže Štír vystát, když mu někdo lže a podvádí ho. Před těmito lidmi jsou dveře zavřeny navždy a bez odpuštění.

Lev (23.7. - 22.8.)

Muži narození ve znamení Lva jsou ohniví a hrdí. Tato kombinace z nich dělá jedno z nejvíce nelítostných znamení zvěrokruhu. Jakmile se dostanou do hádky, postrádají sebekontrolu a nechají se unést svým vztekem. Lev odpouští málokdy, v podstatě jen osobě, kterou upřímně a hluboce miluje. Ve všech ostatních případech zůstává pevně odhodlaný neodpouštět. Jakmile jim někdo ublíží, zůstanou zahořklí a nemilosrdní.

Lev odpouští jen málokdy. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Berani také právem patří do tohoto žebříčku, a to díky své výbušné a tvrdohlavé povaze, která nerada o něčem diskutuje. Když někdo udělá chybu, Beran často jedná impulzivně a hned se rozzlobí. Své emoce dávají patřičně najevo, křičí, hádají se a dokáží být pěkně agresivní. Beran však dokáže odpustit, ale trvá mu to hodně dlouho, někdy dokonce i měsíce. V případě chyb, které se dotkly jeho ega, se můžete odpuštění dočkat až za několik let.

Zdroje: www.donnamoderna.com, tattoomuse.it