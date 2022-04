Nejcitlivější muži podle znamení zvěrokruhu: Máte ho doma?

Pokud je pro vás důležité, aby byl muž citlivý, vyberte si vodní znamení, která bývají nejcitlivější. Pokud však doma chcete drsňáka, který své city nedává najevo, pak by vaše volba měla padnout na znamení zemské. Kdo je největší plačka a kdo je naopak citově plochý? Vše vám prozradí náš horoskop!

Rozbrečel se váš poslední partner při sledování romantické komedie a vy jste se mu smála? Pak vězte, že to nemusí být jeho chyba, třeba mu to bylo dáno do vínku už při narození. Určitá znamení zvěrokruhu jsou totiž citlivější než jiná, tudíž u nich mohou být slzy na denním pořádku. Pečlivě tedy vybírejte, koho chcete mít doma, aby pro vás soužití s ním nebylo utrpením.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani své city umí dobře skrývat, ale každý na nich pozná, když je něco dojme. Slzavé údolí je pak v plném proudu a neumí ho jen tak zastavit. Berani často pracují v humanitárních organizacích, není jim totiž jedno osud druhých. Občas pro samou péči o ostatní nezvládají péči o své blízké.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi se tváří jako velcí drsňáci a většinou to tak i je. Máloco je rozhodí. Lva vidíte plakat v podstatě jen tehdy, když někdo ubližuje bezbranným malým tvorům. Milují mláďátka všech zvířátek a umí se nad nimi patřičně jevit. Nic jiného je ale nerozněžní, proto byste si na život s nimi měli dávat velký pozor.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelec je dost emotivní v tom případě, že se jedná o někoho blízkého. Když si někdo dovoluje na Střelcovu rodinu nebo kamarády, položil by za ně život. Když se ale Střelec dostane do křížku s nadřízeným v práci, vždy udrží emoce na uzdě a nedá najevo své rozčarování a rozhořčení.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býk má tvrdohlavou povahu a za svou pravdu se bude být, i když už dávno ví, že to, co říkal, tak není. Nesnese uznání své chyby a raději bude předstírat a balamutit, než aby se omluvil nebo dokonce uznal, že šlápl vedle. Emoce u něj příliš nehledejte, jeho ego mu nedovoluje ukazovat, co si opravdu myslí.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou zženštilé a je jedno, jestli se jedná o muže či ženu. Jejich povaha připomíná stoletou babičku z pohádky, která monotónním hlasem čte svým vnoučatům pohádky a plete u toho ponožky. Nikdy se nesnaží mít víc, než mají. Riskovat se podle nich rozhodně nevyplácí, tak se drží při zemi.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou vůdčími osobnostmi a dokáží se rozlítit, když nejsou první nebo když je někdo náležitě neocení. Jsou velmi rádi chváleni. Pokud tedy chcete mít doma Kozoroha, nezapomeňte ho poplácat po zádech za každou drobnost. Ať už dobře ustele postel nebo složí skříňku z Ikey. Kozoroh potřebuje být vždy dokonalý.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou znamení, které miluje volnost a přírodu. Dokáží procítit, když někdo ubližuje zvířátkům, rostlinám či čemukoliv živému a bezbrannému. Milují malé děti, kterých by si s partnerkou pořídili klidně deset. Nevadí jim křik, pláč ani hlasitý smích. Chtějí prostě velkou rodinu, protože ta má podle nich v životě největší smysl.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou rozpolcené. Na jedné straně působí drsně a tvrdě, na druhé se umí rozbrečet i díky reklamě v televizi. Romantické filmy sledují rády, protože si právě u nich mohou od srdce poplakat a to samé u romantických balad, které nazývají trpitelské písně. Když je poslouchají, nestačí jim krabice papírových kapesníků.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář je nejcitlivějším znamením. Muž ve znamení Vodnáře je velký romantik, který se rád se sklenkou vína podívá na romantický film a nebojí se při milostných scénách uronit i nějakou tu slzu. Dojímají ho také zvířátka a děti. Pokud tedy nehledáte zženštilou duši, Vodnářům se raději vyhýbejte.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci sice nebývají považováni za citlivé znamení, ale není to pravda. Umí se vcítit do potřeb druhých a jejich empatie je až neskutečná. To, že jsou citliví, však skrývají před cizími lidmi, bojí se totiž zklamání. Vše chtějí udržovat v klidu a rovnováze, nesnášejí konflikty. Když je někdo konfrontuje, klidně se rozbrečí.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři nedávají emoce najevo, ale doma pláčou často do polštáře. Staví si emocionální kariéru, kterou si vybudovali, protože se v minulosti velmi zklamali. Lidé si o nich často myslí, že jsou roboti. Když se ale do někoho zamilují, ukáží city v plném rozsahu a vy uvidíte, že jsou uzlíček nervů.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby mají ochranitelský pud, tudíž jsou takové mámy pro všechny. Spíše než jako tatínek tedy muž ve znamení Ryb funguje jako ženský element, který vypere, uvaří, vyžehlí, připraví svačinu a do toho ještě nabídne rameno k vyplakání. Ryby i velmi jemně vypadají a jednají. Duší jsou ale bohémové.