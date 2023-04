Největší povaleči podle horoskopu: Tito muži jen leží u televize. Máte takového?

Bývá přirozené, že některé dny se vám může zdát nemožné vstát z postele. Víte, že máte práci, ale raději byste relaxovali a lenošili. Bohužel, pro některé lidi je toto spíše způsob života a ne výjimečná situace. Mají energii jen na něco, po zbytek času lenoší. Kteří muži podle astrologů patří do této skupiny?

Lev (23.7. - 22.8.)

Muži narození ve znamení Lva se více zaměřují na zábavu než na zodpovědnost. Možná zbožňují reflektory, které jim umožňují být středem zájmu, ale cestu, jak se k nim dostat, už ne. Patří mezi nejlínější muže zvěrokruhu, jedinou energii, kterou vydávají, je na to, aby vypadali dobře a na to, jak uspořádat setkání, večírek nebo oslavu, kde by oni byli středem pozornosti. Mají přirozený šarm, ten však k vynesení odpadků nebo umytí auta nestačí.

Šarm k vykonání domácích prací nestačí. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Muži ve Vahách jsou sice poměrně svižní, ale mají rádi, když je všechno příjemné a snadné. Snadno se dostanou do stresu, takže místo placení složenek je raději strčí na dno šuplíku. To však neznamená, že by zanedbávali svou práci. Dělají ji, když mají energii, ale není to jejich priorita. Často se v jejich blízkosti objevuje znamení Berana, které „uklidí jejich nepořádky” a odvede práci za ně.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Muži ve znamení Střelce mají jednu jedinou starost, a to je, jak se dobře bavit. Střelec si cení své nezávislosti, zejména při cestování a trávení volného času, takže raději žije podle svých podmínek. Proč dělat všední každodenní úkoly, jako je praní a nakupování potravin, když může cestovat po světě? Tito muži jsou zábavní společníci, kteří hýří příběhy o svých divokých dobrodružstvích, ale nejsou vůbec spolehliví.

Zábavě dávají přednost. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři jsou tak polapeni ve svém vnitřním světě, že mají problém vykročit mimo své osobní zájmy. Pro toto znamení je také těžké dělat věci pro druhé. Pokud je požádáte, aby vyložili myčku nebo vynesli odpadky, je více než pravděpodobné, že odmítnou. Ačkoli je Vodnář velmi zvědavé a inteligentní znamení zvěrokruhu, odmítá práci, kterou považuje za nudnou. I kdyby měli za dveřmi horu odpadků a dřez byl přeplněný nádobím, raději se natáhnou na gauč a pustí si televizi.

Zdroje: bestlifeonline.com, YourTango