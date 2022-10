Proč naše babičky dávaly do každé místnosti kus mýdla. Důvody vás překvapí

Také jste ve víru moderních vymožeností zapomněli na staré dobré tuhé mýdlo a používáte jen tekuté? Pak děláte chybu! Naše babičky si pravidelně dávaly kus tvrdého mýdla do každé místnosti a my vám prozradíme proč.

Většině z nás stojí na umyvadle dávkovač s tekutým mýdlem a na to, že existuje nějaké pevné mýdlo, už jsme dávno zapomněli. Možná jste si však všimli, že při návštěvě babičky vidíte kus tvrdého mýdla v každé místnosti. Proč to asi tak dělá?

Naše babičky a prababičky neměly často žádný jiný čistící prostředek něž obyčejné tuhé mýdlo, které se tedy naučily využívat v mnoha situacích. Jeho hlavní funkcí bylo praní prádla, což se ostatně občas vidí i dnes. Lidé trpící ekzémy, alergiemi a citlivou pokožkou ho totiž využívají i dnes. Lze s ním ale dělat i spoustu dalších věcí.

Naše babičky používaly mýdlo i na praní. Zdroj: Profimedia

Dnes existuje velký výběr tuhých mýdel

Navíc je dnes tuhých mýdel opravdu velký výběr, proto si vždy vyberte přírodní a kvalitní, jde totiž o produkt, který budete používat na svou pokožku, tak ať je co nejšetrnější.

Možná jste se setkali s tím, že má někdo mýdlo vložené v šuplíku s oblečením. Je to proto, že tento prostor je často zatuchlý a mýdlo ho provoní. Stačí si vybrat nějaké, které voní intenzivně a samozřejmě vám příjemně. Skvělé je to do police s ložním prádlem, ponožkami a podobně. Uvidíte, jak se vám bude krásně spát, když budou peřina a polštář vonět. To samé platí i o ostatních místnostech. Nechte mýdlo ležet na podtácku a provonět každý kout v bytě.

Přestože současné době vládne mýdlo tekuté, i jeho tuhá forma má stále své přívržence. A nehodí se zdaleka jen k očistě těla, v domácnosti ho můžete využít mnoha dalšími šikovnými způsoby. Zdroj: shutterstock.com

Tuhé mýdlo odmlží brýle a pomůže od vrzajících pantů

Další trik, ke kterému tuhé mýdlo můžete využít, nadchne především ty, co nosí brýle. Těm se totiž často zamlžují sklíčka a je to pěkná otrava, neustále je čistit, abyste něco viděli. Stačí však skla lehce natřít tuhým mýdlem. Tenká vrstva tuhého mýdla totiž způsobí, že se na nich nebude držet vlhkost a ony tak nebudou mít důvod se zamlžovat.

Tuhé mýdlo vám pomůže i s vrzajícími panty. Pokud nepomáhá olej, tak vyzkoušejte tuhé mýdlo. To na nich vytvoří ochrannou vrstvu, která vydrží déle než olej a otravné vrzání pak přestane.

