Nejnáladovější znamení zvěrokruhu: S těmito ženami se nedá vydržet. Znáte takové

Naši náladu mění mnoho vlivů, jeden z nich je i Měsíc. Ten dokáže u některých znamení zvěrokruhu způsobit doslova náladové pohromy, a to zejména u žen. Která ženský znamení tedy patří mezi ta nejnáladovější?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Ženy zrozené v Blížencích používají často Měsíc jako záminku k ospravedlnění svých postojů, i když je známo, že za jejich náladovostí je prostě jejich přirozená povaha. Ve skutečnosti Blíženci dokážou být opravdu blázniví. Co se jim líbilo předchozí den, dnes nenávidí. To, co je zajímalo teprve před půl hodinou, je pro ně nyní nesmysl.

Blíženci dokážou být opravdu blázniví a je těžké s nimi vyjít. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Možná vás překvapí, že takjé ženy narozené ve znamení Štíra jsou v tomto žebříčku. Jsou to ve skutečnosti vyloženě náladoví lidé, kteří nechávají volné pole svým pocitům, jakmile na chvíli povolí jejich ostražitost. Tyto ženy nedokážou zvládnout emoce, přecházejí z naprostého chladu do zběsilé zuřivosti, aniž by na okamžik čekali. Jeden den můžete být jejich oběťmi a druhý den vás mohou zbožňovat. Štíry nelze pochopit: jsou opravdu (ale opravdu) nevyzpytatelní.

Býk (21.4. - 21.5.)

Nestálé, schopné změnit celý svůj život jen kvůli pocitu, kterého se nemohou zbavit. O kom to mluvíme? O ženách narozených ve znamení Býka, i když mají pověst velmi přízemních lidí. Ve skutečnosti ti, kdo se narodili v tomto znamení, mohou být opravdu hrozní lidé, když chtějí. Býci, kteří nejsou schopni přijmout realitu, jsou důstojní a rozzlobení, mohou být okamžitě náladoví a jejich emoce se mění rychlým a protichůdným způsobem. Nikdy nebudete vědět, co si doopravdy myslí, a právě z tohoto důvodu jsou také velmi nebezpeční.

Váhy (23.9. - 23.10.)

I ženy narozené ve znamení Vah mohou být náladové. Jsou obětí svých emocí, i když je často nejsou schopné vyjádřit. Váhy mění nápady a pocity s každým závanem větru a nakonec žijí ve světě pohledů, intonací a zvednutých obočí. Někdy je hodně těžké jim porozumět.

Ženy ve znamení Vah jsou obětí svých emocí. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Pro ženy narozené ve znamení Raka je Měsíc skutečným společníkem, který je vede a ovlivňuje na každém kroku. Jejich nálada se mění jako příliv a odliv, je kolísavá a nelze ji dešifrovat: i pro samotného Raka je často těžké se v tom vyznat. Extrémně emocionální, schopný číst pocity a činy druhých, ale také neuvěřitelně křehký a důvěřivý: zdá se, že ti, kdo se narodili ve znamení Raka, nikdy nemají klid!



