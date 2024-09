V konzumní době se rozbité věci vyhazují a kupují nové. Nyní se poslanci rozhodli tomuto rozmařilému plýtvání udělat konec…

Pamatujete si na dobu vašich babiček a dědečků, kdy se rozbité nebo poničené věci opravovali? Ještě před pár desítkami let bylo normální, že se děravé ponožky zašívají nebo rozbitý porcelán slepuje. „Dnes to už moc neplatí.

Jediné, co si lidé dávají opravovat jsou auta a boty,“ žertuje čtyřicetiletý Jirka z Přerova, který má v sobě (prý po dědovi) trochu kutila a baví ho věci recyklovat, repasovat a navracet jim novou funkci a tvář.

Výhodnější oprava než výměna

Přesně to mají v úmyslu i evropští poslanci, kteří se kvůli ekologii rozhodli snížit produkci opadu. To znamená, že továrny by měli méně vyrábět a více opravovat. Parlament proto přijal směrnici o takzvaném „právu na opravu“ pro spotřebitele.

O čem vypovídá? Zboží, které si koupíte u výrobce a bude v záruční době opraveno, bude mít o další rok prodlouženou záruku. Podle poslanců tahle „drobnost“ motivuje spotřebitele, aby místo výměny zboží kus za kus, zvolili právě opravu… A to není všechno!

Druhá šance pro spotřebiče

U výrobků do domácnosti, které jsou podle práva EU technicky opravitelné, jako jsou pračky, vysavače, ale i chytré telefony, je výrobce stále povinen je opravit. Samozřejmě ne zadarmo, ale za nějakou rozumnou cenu a ve lhůtě, kterou uzná za vhodnou…

V ideálním případě by si spotřebitel mohl zapůjčit erární zařízení, které by po dobu opravy suplovalo jeho rozbitý spotřebič. A co se stane v příapdě, že by věc byla tak „zvalchovaná“, že by nešla opravit? Pak je podle poslanců EU vhodné uvažovat o její repasované verzi.

close info Profimedia zoom_in Telefon by měl být opravyschopný.

Nový trend

Parlament také uvažuje o speciální online platformě, kde byste vyplnili formulář o stavu výrobku a jeho závadě a na základě toho, by vám program navrhl různé opravny v okolí a vyčíslil průměrnou cenu, kolik by taková oprava stála. Další – zábavnější formou „opravářského trendu“ by měly být i různé komunitní iniciativy, jako jsou třeba opravárenské kavárny.

Návrat ke kutilství

Cílem téhle snahy je „odlehčit přírodě“, ale také posílit trh oprav v EU. Výrobci budou mít zakázáno používat smluvní doložky, hardwarové nebo softwarové techniky, které jakkoliv brání opravám výrobků.

Naopak by měli spotřebitelům buď výrobek opravit nebo jim umožnit náhradní díly (a nástroje) k opravě za rozumnou cenu. Zkrátka nový evropský trend je jasný – opravovat, opravovat, opravovat! Proč Čechy, o kterých je známo, že mají „zlaté ručičky“ to bude hračka. Možná, že rozvoj oprav podnítí českou kreativitu a návrat k tradici kutilství.

