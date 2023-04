V těchto znameních se rodí nejvíce násilníků. V jakém znamení je váš muž?

Pokud se vám zdá, že je k vám manžel či partner drsnější či surovější, raději si přečtěte tento horoskop, zda nepatří mezi následující znamení. V těch se totiž rodí nejvíce mužů s agresivními sklony.

Necítíte se vedle svého partnera komfortně? Máte z něj strach nebo na vás už dokonce vztáhl ruku a teď slibuje, že už to nikdy neudělá? Bojíte se, že mu nemůžete věřit? Pokud se narodil v jednom z následujících znamení zvěrokruhu, raději od něho dejte ruce pryč.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Muži Vodnáři nejdou pro ránu daleko. Když se rozzuří, je jim ve finále bohužel jedno, jestli je to muž nebo žena. Život po jejich boku tedy rozhodně není romantická procházka růžovým sadem. Spíš vás čeká život v neustálém stresu a strachu, co se zase bude dít, až se váš partner vrátí z práce domů.

Vodnáři si zakládají na tom, že oni jsou pány tvorstva a ženy je budou poslouchat. Nesnesou odpor, revoltu či nějaké odmlouvání. Když není po jejich, lítají již zmíněné facky, hromy i blesky. Vodnář většinou zmanipuluje a zničí i tu nejsilnější a nejotrlejší ženu, ze které udělá uzlíček nervů. Rychle od něj dejte ruce pryč, dokud není pozdě!

Rak

22. 6. až 22. 7.

Muži v Raku nejsou žádné chudinky. Většinou se jedná o urostlé muže, respekt budí už pohled na ně. Bohužel vládnou pevnou rukou i doma. Ženu často považují ze svou služku, která jim plní každé přání, aby se cítili dobře. Raci totiž mají štěstí na ženy, pro které je spokojenost manžela a rodiny tím hlavním životním cílem.

Pokud to také tak máte, pak byste měly vědět, že Raci vám nikdy nebudou vděční a ani vám nepoděkují. Vlastně je to, co pro ně děláte, vůbec nezajímá, berou to jako samozřejmost. Žena je podle nich právě k roli pečovatelky určena. Když nemá Rak po návratu domů teplou večeři, lahev vychlazeného piva a partnerku připravenou k intimitám, pak se dějí věci.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Pokud muž Štír vyrůstal v rodině, kde se pro facku nešlo daleko, stejný styl výchovy přenáší i na své děti. Bohužel to ale odnese i jejich manželka, když se pokusí děti před běsnícím Štírem chránit. Muži v tomto znamení nectí zásadu, že žena se nebije. Je jim úplně jedno, kdo se jim v amoku připlete pod ruku.

Štíři nejsou v jádru zlí lidé. Jen jsou prostě příliš výbušní a většinou nejsou moc bystří, aby si uvědomili, že to, jak byli vychováváni, nebylo správné. Když ale Štíra chytrým způsobem nasměrujete, mohlo by se vám podařit ho změnit, aby pochopil, že fackami se nic nevyřeší. Chce to ale silnou vůli a trpělivost.