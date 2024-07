Proč a jak používat lazuru? Nátěr se bude hodit všude tam, kde chcete krásnou texturu dřeva po dlouhou dobu. Laky už se totiž moc nenosí. Lazura vypadá přírodněji, je spíš matnější, působí moderně a dokonce může být i ekologičtější. Má také řadu dalších výhod.

Chtělo by to lak nebo lazuru?

Co to je hezké dřevo? To je skutečně jen otázkou vkusu. Někdo rád dřevo a nábytek lakovaný tolika vrstvami, že je přírodní vzhled materiálu úplně schovaný. Jiní upřednostňují naopak vzhled extrémně přírodní, dokonce neošetřený, opršený a „zestárlý“ až šedý.

Lazura vám dovolí udržet dřevo v přírodním, jen mírně pigmentem zabarveném vzhledu čerstvě opracovaného materiálu, a to po velmi dlouhou dobu. Oproti laku má i další výhody.

Jak se postarat o dřevo a zajistit, že nátěr lazurou vydrží? To vám prozradí Miroslav Koubek v tomto příspěvku, který najdete na YouTube kanálu BARVY A LAKY.

Proč se hodí lazura na ploty i další dřevo venku?

Ploty a další dřevěné venkovní struktury u nás trpí především změnami počasí. Můžete jistě vybírat z celé řady materiálů, ale jisté je, že i obyčejný dřevěný plot vypadá reprezentativněji než mnohé moderní výdobytky. Jedno nehezké oplocení a už je dojem z úhledné vesničky ten tam. Naopak dřevu můžeme odpustit i to, že časem trochu oprší. Pokud použijete správně lazuru, zajistíte mu hezký vzhled významně déle.

Aby dřevěný plot sloužil dlouhá léta a vypadal stále jako nový, nelze jinak než dát mu potřebnou péči, a to vhodným nátěrem. Natěr lazurou je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak ochránit dřevo před povětrnostními vlivy, ale i slunečním svitem.

Dobře vybírejte také mezi lazurami. Existuje velmi široká škála těchto nátěrů, od transparentních po pigmentované. Transparentní lazury zachovávají přirozený vzhled dřeva a zdůrazňují jeho strukturu. Pigmentované lazury poskytují silnější ochranu proti UV záření a dodávají dřevu nový odstín. Pigmenty jsou jak přírodního rázu, tak velmi brilantních odstínů, které žádné dřevo běžně nemá.

Použití lazury má mnoho výhod.

Jak pracovat se dřevem a lazurou?

Aplikace nátěru lazurou není nijak zvlášť rozdílná od toho, jak by se mělo dřevo natírat barvami či laky. Před samotným natíráním je velmi důležité důkladně dřevo připravit. Začněte tím, že odstraníte staré nátěry, nečistoty a prach.

Pokud je dřevo nové, stačí lehké přebroušení. V případě použítí tmelu k vyplnění nedostatků na dřevu, používejte raději barvu tmelu podobnou lazuře a ne barvě dřeva. Lazura totiž na tmel špatně chytá a proto jí bude tmel spíš mírně prostupovat.

Jestliže budete natírat starší dříve ošetřené dřevo, rozhodně se vybavte ruční bruskou. Ta vám práci usnadní a čistě odstraní nejen vrstvy starého nátěru, ale také dřevo přiměřeně odře až do nepatrně hlubších vrstev. Jde o to, dostat se až do míst, kde má materiál pěknou hutnou strukturu a jeho vzhled se zcela zbroušením omladí. Při této fázi také zkontrolujte, zda není dřevo poškozené nebo napadené škůdci.

Pokud jde o ploty, venkovní nábytek či pergoly, po očištění dřeva jej zbavte veškerého prachu a impregnujte speciálním nátěrem. Zvážit můžete také výrobky, které nabízejí 3 v 1 čili impregnaci, základní nátěr a finální povrchovou úpravu prováděnou jedním nátěrovým materiálem.

Lazuru nanášejte štětcem nebo válečkem v tenkých, rovnoměrných vrstvách. Podle druhu lazury si pořiďte správné ředilo a také jeho dostatečné množství. Často jsou však lazury na vodní bázi a tak jde vlastně i o nátěr ekologičtější povahy než je tomu u jiných nátěrových materiálů.

Po nanesení první vrstvy nechte nátěr dobře zaschnout. Také to je u lazur poměrně rychlé a obvykle jde jen o několik hodin, kdy je třeba nechat dřevo odpočinout, než se vrhnete na další vrstvu nátěru.

