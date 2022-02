Jak uháčkovat úžasné jarní boty: Překvapivě to vůbec není složité a jsou krásné

Pokud umíte udělat krátký a dlouhý sloupek, můžete si klidně sami uháčkovat jakékoli boty, přesvědčí vás Marcela Harthová.

Marcela deset let žila v Lucemburku a na mateřské se tam ve volných chvilkách háčkem oháněla. Tvořila jednu čepičku za druhou, až objevila pryžové podešve, které by mohly být základem bot. A byly. Když Marcela vyzkoušela, jak dobře se nosí, rozhodla se je dovážet do Česka. Můžete si to s ní zkusit taky.

Marcela Harthová Zdroj: Petr Karšulín, Tereza Melicharová, hackovaneboty.cz

Budete potřebovat podrážky z pryže (koupíte je na hackovaneboty.cz), 50 gramů příze Myboshi No. 3 (koupíte ji na stoklasa.cz) a háček odpovídající síly. Na obháčkování podešve musí být háček slabší, aby se vešel do dírek, dál jsme používaly háček číslo 4.

Máte-li jinou přízi než my, zvolte menší háček než doporučuje výrobce, aby byla bota kompaktnější, hutnější a pevnější než třeba svetřík. Nebojte, dá se párat a začít znovu „Utahujte přízi při háčkování podle toho, jaký použijete materiál, musíte si to sami vyzkoušet,“ říká Marcela, zakladatelka hackovaneboty.cz. „Lepší je háčkovat obě boty zároveň, aby na nich bylo co nejmíň rozdílů, a do pat všít výztuže, aby dobře seděly.“ Boty se nosí běžně venku, a dají se potom jednoduše vyprat v pračce.

návod na háčkované boty Zdroj: Petr Karšulín, Tereza Melicharová, hackovaneboty.cz

Nejdříve pryžovou podešev obháčkujte kolem dokola jednou řadou krátkých sloupků. Další kruhová řada: do 1. krátkého sloupku uháčkujte 1 krátký sloupek, do následujícího krátkého sloupku 2 krátké sloupky, opakujte až do konce řady. Označte si střed špičky a odpočítejte 3 sloupky napravo. Připojte přízi a uháčkujte šest krátkých sloupků. Videonávod najdete na hackovaneboty. cz, určitě to podle něj zvládnete i bez velkých zkušeností. Otočte a uháčkujte 5 krátkých sloupků a do následujících dvou sloupků podešve po jednom krátkém sloupku. Otočte a uháčkujte 6 krátkých sloupků plus dva krátké sloupky do podešve. Pokračujte, háčkujte vždy o jeden sloupek víc. Tedy 7, 8, 9... plus vždy dva krátké sloupky do podešve. Pokračujte do požadované délky nártu. Pokračujte dál v kruhové řadě i nad sloupky patové části, až doháčkujete k nártu. Dál uháčkujte po 1 krátkém sloupku i do následujících 2 sloupků nártu, otočte a takto stále pokračujte, to znamená háčkujte vždy až k nártu a pak do 2 sloupků z nártu, a opět otočte. Pro zvýšení paty nedoháčkujte řadu až do konce, ale skončete kousek za patou, otočte, uháčkujte krátký sloupek nad patou, otočte a doháčkujte řadu. Pokračujte, dokud nebudete mít dostatečně vysokou zadní část. Potom pokračujte rovně v kruhových řadách libovolným vzorem, můžete pracovat dírkovým nebo vějířkovým vzorem. My jsme háčkovali dlouhé sloupky střídavě po jedné řadě fialové a šedé.

Ze stejného základu se dá vytvořit spousta variant. Zdroj: Petr Karšulín, Tereza Melicharová, hackovaneboty.cz

Další návody najdete v časopise Kreativ.

Kreativ Zdroj: Kreativ.cz

