Tato znamení zvěrokruhu nikdy nechodí včas. Patříte mezi věčné opozdilce?

Chodíte pozdě a ostatní tím pěkně štvete? Možná patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, kterým hvězdy daly do vínku osud věčných opozdilců. Která znamení to jsou?

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Klíče od domu? Chvíli je hledají, ale nakonec je najdou. A mobilní telefon, kam ten se poděl? Hledání chvíli zabere. Ještě zkontrolovat peněženku, ale možná se už podruhé převléknout... Ne, není to legrace. Jen popis běžného rána před odchodem do práce většiny lidí narozených ve znamení Vodnáře. Než dorazí ke vstupním dveřím, musí projít skutečnou překážkovou dráhou. Pozdní příchod není jejich výmyslem, ale je to prostě důsledek toho, jak je v jejich roztržitosti silně ovlivňují hvězdy.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Mezi další chronické opozdilce patří také lidé narození ve znamení Ryb. Ti si žijí někde mezi nebem a zemí a nechávají se unášet svými fantaziemi a sny. Možná je zdržela květina, kterou si chtěli vyfotit, nebo si chtěli pohladit kotě na cestě, zastavili se zcela jistě s někým na ulici nebo si vychutnaly na lavičce v parku zmrzlinu… Ryby rozhodně nikam nespěchají, prostě žijí svůj život. Do něj dochvilnost rozhodně nepatří.

Ryby si užívají krásné chvilky života i za cenu, že přijdou pozdě. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé narození ve znamení Lva se skutečně snaží nepřijít pozdě, což vypovídá o jejich schopnosti dorazit včas. Ovšem ta je většinou narušena tím, že Lev prostě neopustí dům, dokud se necítí absolutně dobře. Lev musí být spokojený se svým vzhledem, takže před odchodem tráví dlouhé hodiny před zrcadlem. Někdy se protáhnoutnatolik, že už je pozdě přijít včas. Lva to však narozdíl od čekajících nikdy nevyvede z míry.

Lva zdržuje dlouhé zírání do zrcadla. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Spíš než opozdilci jsou lidé zrození ve znamení Býka zapomnětlivci. Velmi často a rádi zapomínají na schůzky nebo termíny, dokud není samozřejmě příliš pozdě. Často se tak ocitají v situacích, kdy dobíhají na schůzky udýchaní, s každou ponožkou jinou nebo v oblečení, které ve spěchu popadli jako první, čemuž odpovídá také jejich vzhled. Bohužel Býci se jen tak nemění, takže zabírají v žebříčku nedochvilných znamení přední místo.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Běží tam a pak zase běží zpátky, pak si vzpomenu, že už mají být někde jinde, a tak zase běží na místo setkání. Samozřejmě pozdě. Lidé narození ve znamení Blíženců, jsou téměř vždy lidé v dokonalé fyzické kondici, protože nedělají nic jiného, ​​než že běhají z jedné strany na druhou. Nikdy však svá zpoždění nedoženou. Pokud jste si dali rande s Blížencem, můžete očekávat, že dorazí nejméně o čtyřicet minut později. A co je důvodem jejich nedochvilnosti? Nejprve se musí rozhodnout, zda je jejich vzhled dokonalý, přemýšleli o něm totiž celé hodiny. Pak si musí vyřídit důležité telefonické hovory a zprávy, a pak teprve opustí dům. Musí mít jistotu, že na něj všichni čekají. Blíženci si totiž ve zpoždění tak trochu libují. Jejich záměr velkolepě vstoupit do místnosti, kde je netrpělivě očekáván se však často míjí účinkem. Blížencovy akademické čtvrthodinky se často proměňují v neakademická hodinová zpoždění.

