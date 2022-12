Tato mužská znamení horoskopu nikdy nedospějí: Máte doma velké dítě?

Přiznejme si to. Ne každý je nebo chce být zralý. Pro některé může být těžké přizpůsobit se dospělému životnímu stylu, jiní se možná nechtějí vzdát svého mládí. Horší je, když se takoví muži chovají dětinsky a vy s nimi musíte žít. Která mužská znamení zvěrokruhu nikdy nedospějí?

Býk (21.4. - 21.5.)

Toto znamení má pověst dětinského a tvrdohlavého člověka a odmítne dělat cokoli, co nechce, podobně jako nezralé malé dítě. Pokud někdo zkusí Býkovu trpělivost nebo mu dokonce odmítne dát to, co chce, dočká se pěkně rozhněvaného malého chlapce a ne dospělého muže.

S Býkem je to o nervy. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Chválit a obdivovat. To vyžadují Lvi, podobně jako malé děti. Jakmile se jim toho nedostává a nejsou středem pozornosti, očekávejte záchvaty vzteku. Lvi milují, když je v jejich životě nějaké drama a mohou přinést chaotickou energii, kamkoli jdou.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou pověstní svojí oboustranností a jedna z těchto stran může být extrémně dětinská, ba dokonce praštěná. Důvod jejich nezralosti tkví právě v jejich dvojí povaze. Někdy jsou z nich vážní dospělí, jindy zase drzé děti. Protože jim vládne Merkur, podvodník, Blíženci mohou být impulzivní a upovídaní, trošku proradní a také pasivně-agresivní.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci mají sice tvrdou skořápku, ale uvnitř jsou zranitelní. Může pro ně být náročné otevřít se lidem a vyjádřit své skutečné pocity. To může vést k velmi nezralému chování. Raci se někdy nechají ovlivnit i záští. Trpí na frustrace, které je mohou přimět uchýlit se k myšlenkovým hrám nebo manipulaci, aby dosáhli výsledku, po kterém skutečně touží.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec je znám svým občasným divokým chováním, které se může promítnout do nezralosti, nespolehlivosti a prokrastinace. Nečekejte, že Střelec bude klidně mluvit o svých problémech. Místo toho udělá věci, které vás překvapí, protože nepřemýšlí o jejich důsledcích. Střelec také bývá dětsky upřímný, ale může tím zranit a později toho většinou lituje.

Někteří muži nikdy nedospějí. Obzvláště ti narození v jistých znameních zvěrokruhu. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Odhodlaný Beran je zvyklý dostat přesně to, co chce. Pokud ne, pocítíte jeho vztek. Toto znamení je proslulé svými záchvaty vzteku a svým sklonem k absurdním dobrodružstvím, která je přivádějí do problémů. Pokud jeden drobný detail nevyjde podle jejich představ, začnou být protivní a hádaví. Beran může být drzý, dětský a netrpělivý.



Zdroje: bestlifeonline.com, YourTango.com