Každému znamení sluší jiná barva i styl! Jaké ozdoby nehtů se hodí k vám?

Milé dámy, pokud každý měsíc řešíte, jaké nehty - barva, zdobení, styl - si nechat udělat, máme pro vás snadnou pomoc. Držte se horoskopu, který vám jasně poradí, jakou manikúru zvolit, a to podle vašeho znamení zvěrokruhu.

Beran (21.3. - 20.4.)

Odvážný, drzý a dobrodružný, to je jen několik přídavných jmen, která astrology napadnou při definování vašeho zapáleného ducha, milí Berani. Vaše charismatická povaha vyžaduje něco, co by samo o sobě zazářilo, něco tak divokého jako vy. Rozhodně se pro vás hodí výrazná červená barva nehtů.

Býk (21.4. - 21.5.)

Jste kreativní, skromné a štědré duše. Jste dítě přírody, a tak nasměrujte svého vnitřní ducha tímto směrem. Pro barvy svých nehtů volte zemité tóny, třeba odstíny zelené, a pamatujte, že nemusí být vždy ponuré a monotónní, trocha nail artu nikomu neublíží.



Býk by měl volit zemité tóny. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Proč mít jednu barvu, když můžete mít všechny? Pestrobarevná manikúra je ideálním způsobem, jak vyjádřit vaše koketní a hravé já se vzkazem: „Tak rychle, nudím se!“. Ovšem stačí vám francouzská manikúra s barevnými špičkami nehtů, jen pro trochu vzrušení a povzbuzení nálady.



Pestrobarevná francouzská manikúra je ideální pro Blížence. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Jemné pastely, zejména v šeříkovém tónu, který vyzařuje krásu a klid, je skvělou volbou pro vašeho ducha a srdce.



Pro Raka jedině šeříkové odstíny. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Drama a okázalost, nic menšího nesmíte mít. Vaše nehty by měly být lesklé a třpytivé, to pravé pro vaši temperamentní duši.

Panna (23.8. - 22.9.)

Vaše pečlivá pozornost k detailu vás nutí toužit po něčem klasickém. Elegantní francouzská manikúra se bude skvěle hodit k vaší osobnosti.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Růžová je jedním z nejuniverzálnějších odstínů v celé své škále, protože je jednoduchá, stylová a hravá. Ovšem vyvarujte se sladké dětské růžové a zvolte spíš starorůžové jemné tóny.

Štír (24.10. - 22.11.)

Tmavších odstínů se vůbec nemusíte bát. Přesně vyjadřují vaši osobnost. Potřebujete, aby vaše nehty odpovídaly vaší úrovni intenzity. Nebojte se hnědé, černé či šedé.

Štír může nosit i tmavé odstíny. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Drápky se zvířecím potiskem, to je to pravé dobrodružství provás. Popusťte uzdu své divoké a duši.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Praktické a nenápadné nehty do práce, to je to, co potřebujete. Kratší nehty a neutrální odstín pro všechny společenské situace. Hlavně na sebe nijak neupozorňovat.



Jednoduchá a nenápadná manikúra pro Kozoroha. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vy jediná si můžete dovolit na nehtech barevnou a výraznou duhu, protože jste divoká a sebevědomá. Každý nehet jiný, fosforové odstíny jsou povoleny.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Vaše soucitná duše si nezaslouží nic jiného než ten nejkrásnější modrý odstín. Barva vody, moře, oceánu je to pravé pro vaši melancholickou povahu.



Zdroje: elle.in, Glamour