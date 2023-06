Tři znamení zvěrokruhu, která jsou nejatraktivnější pro muže. Jste to vy?

Každý muž chce mít po svém boku krásnou, charismatickou a šarmantní ženu, která má navíc něco v hlavě, a když se za ní otáčí ostatní muži na ulici, je to příjemný bonus. V jakém znamení se rodí ty nejatraktivnější ženy světa? Patříte mezi ně i vy?

Možná si myslíte, že jste krásná, ale možná se také mýlíte a jste jen průměrně hezká. Raději se přesvědčte, zda vaše znamení patří mezi ta tři, ve kterých se rodí ty nejkrásnější a nejvíc sexy ženy, po kterých touží každý muž.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvice jsou nejen krásné, ale také hrdé, vznešené a statečné. Jsou úkazem mezi všemi ženami. Na podpatcích, v minišatech či ve večerní róbě, tyto ženy vždy zvládnou vše, co si jen usmyslí. Není nic svůdnějšího, než vidět tuto ženu při akci, muž na ni bude nejen hrdý, ale navíc ho bude neskutečně přitahovat.

Ženy v tomto znamení by po svém boku nesnesly žádného troubu, který si nechá vše líbit. Samy se za pravdu vždy rvou a nebojí se mluvit. Jejich krása jim naštěstí otvírá mnohé dveře a Lvice jsou tak často vidět a slyšet na veřejnosti. Jejich promluvy mívají hlavu a patu, proto inspirují davy, což je přičteno Lvici k dobru.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelkyně patří mezi ženy, které o sebe přehnaně dbají, ale není to na škodu. Vypadají totiž dokonale. Vždy přesně ví, co se nosí, jaký je vhodný make-up na kterou příležitost a v neposlední době umí okouzlit svým šarmem davy. Jejich krása sice není úplně přirozená, nebrání se nějaké té zlepšující proceduře, ale vždy dbají na to, aby vše působilo zcela přirozeně.

Ženy v tomto znamení se rády luxusně oblékají, proto si připravte tučnou finanční rezervu, pokud chcete, aby byla vaše vysněná žena narozená ve znamení Střelce šťastná. Když bude mít kolem sebe obdiv, uvidíte, že pro vás udělá vše, co vám na očích uvidí. Navíc vám úplně postačí pohled do jejích krásných očí, ve kterých se ztratíte.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka jsou neuvěřitelně sexy. Jsou to hlavně takové ty klasické krásky, které vypadají jako živé panenky Barbie a otočí se za nimi na ulici každý muž. Velká a pevná prsa, vosí pas a dlouhé štíhlé nohy, to je přesný popis ženy v tomto znamení. Tyto krásky navíc zdobí záplava zlatých vlasů, která muže neuvěřitelně přitahuje.

Je důležité myslet na to, že tyto ženy nejsou nejostřejší tužky v penále, ale jejich krása a sex apeal jim v životě bohatě vystačí k tomu, aby si zajistily přízeň každého muže, na kterého jen pomyslí. Další důležitou předností těchto žen je láska k postelovým hrátkám. Ty si užívají rády a hlavně často.