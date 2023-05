Nejchytřejší muži podle horoskopu: Máte ho doma?

Chcete mít po svém boku muže, který bude chytrý, inteligentní, umí mluvit a budete k němu moci vzhlížet? Pak se zaměřte na následující znamení, ve kterých se rodí ti nejchytřejší muži ze všech.

Kdo by po svém boku nechtěl mít krásného, charismatického, hodného, ale také samozřejmě chytrého muže. Pokud i vám záleží na inteligenci partnera, pak se zaměřte na následující znamení zvěrokruhu. V našem horoskopu se dozvíte, která to jsou!

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Muži ve znamení Vah jsou velmi chytří, sečtělí, inteligentní a mají všeobecný přehled. Baví je také neustále číst nové studie, sledovat dokumentární, politické i ekonomické pořady, aby měli o všem přehled. Milují, když mají ke každému tématu co říct a lidé na ně pak obdivně koukají.

Bohužel nejsou tito muži žádní krasavci, proto je inteligence to jediné, co je na nich zajímavé a čím mohou upoutat ženské pokolení. Většinou mají tolik rozumu, že netouží po modelkách a krasavicích, ale raději se zaměří na tuctovou ženu, která má něco v hlavě a budou si s ní moci vždy o všem popovídat.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Muži ve znamení Vodnáře jsou experti přes čísla. Většinou se živí jako velmi úspěšní byznysmeni, kteří přesně vědí, kam investovat, aby si vydělali slušné peníze. Navíc je hra s čísly baví a i ve volném času, kterého příliš nemají, neustále sedí nad tabulkami, vzorci a výpočty. Nic nedělají spontánně, vše mají vždy důkladně propočítané.

Tito muži však nejsou příliš schopní v praktickém životě. Sice budete mít skvělý rodinný rozpočet, který bude fungovat, ale na děti, domácnost a běžné fungování budete sama. Nepočítejte s tím, že by vám muž ve znamení Váhy zašel nakoupit nebo uvařil večeři, to je naprosto nad jeho praktické schopnosti.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Muži ve znamení Raka neustále nad něčím bádají, něco zkoumají a vynalézají. Jsou zahloubaní do své práce a žijí ve svém vlastním světě, do kterého nenechají jen tak někoho nahlédnout. Když se vám to podaří, budete mít vyhráno a s mužem ve znamení Raka si užijete spokojený život.

Raka můžete obdivovat pro jeho IQ, je opravdu vysoké a ve většině případů jsou tito muži členové Mensy. Velmi si rozumí se stejnými podivíny, se kterými jsou schopni celé dny řešit fiktivní vynálezy a hypotézy co by se stalo, kdyby. Velkou výhodou je, že u Raka se nemusíte obávat nevěry, ženy ho nezajímají. Když už si jeho srdce získáte, je to navždy.