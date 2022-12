Nejchytřejší ženy podle horoskopu: Tyhle jsou mazané, až jsou nebezpečné

Nakolik je žena chytrá, není vždy určeno výší jejího IQ, ale také tím, jak je mazaná a umí cvičit s lidmi kolem sebe. Pokud se vám zdá, že neustále děláte jen to, co si vaše vyvolená přeje a ani nevíte, jak toho docílila, pak právě ona nejspíš patří mezi ty nejzdatnější manipulátorky zvěrokruhu, a vy byste si na ni měli dávat pozor.

Některé ženy jsou tak mazané, že umí dostat od svých mužů vše, co chtějí a jejich drahé polovičky si vlastně ani neuvědomí, že do oné situace byli svou milou vmanipulováni. Která znamení zvěrokruhu jsou těmi nejmazanějšími?

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou dokonalé manipulátorky. Tyto ženy bývají líné, tudíž jim nic jiného, než obluzovat svého milého nezbývá. Umí to ale skvěle, tudíž vždy docílí všeho, co chtějí, aniž by se musely zvednout z gauče. Jejich partner funguje jak v práci, tak v domácnosti a žena ve znamení Raka se neustále jen vymlouvá, aby nic nemusela dělat.

Několikrát do měsíce ji bolí hlava, noha, záda, vlastně vždy to, co jí zabrání něco dělat. Když má mýt doma okna, bolí ji ruce, když pečovat o zahrádku, jsou to zase záda. Žena ve znamení Raka prostě vždy ví, jak se vyhnout práci. Udělá se sebe chudinku, pustí pár slziček a muž jede jak namazaný stroj.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra jsou také velmi mazané, občas až zlé a vypočítavé. Muž je pro ně hlavně živitelem rodiny. A přesně to od něj žena ve znamení Štíra očekává. Stále plnou peněženku, ze které jí vytáhne takový obnos, který právě potřebuje a také čas na děti. Jsou to přece i jeho děti!

Díky nim žena v tomto znamení se svým partnerem pěkně mává. Ten totiž své potomky miluje a udělal by pro ně vše na světě. Štírka toho často zneužívá. Tatínek tak solí peníze, aby ho měly děti rády a v podstatě si kupuje jejich čas a zájem. Ženě v tomto znamení to vyhovuje, má tím pádem dost peněz i času pro sebe.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ženy ve znamení Ryb jsou mazané a využívají toho hlavně v práci. Neustále dělají, že něco dělají. Pobíhají po kanceláři, jsou hlučné a uvzdychané, aby to vypadalo, že mají spoustu práce. Není to ale pravda, v podstatě nedělají nic, ale chtějí mít klid, aby jim nikdo nic nového nenaložil. Nutno podotknout, že jim tato hra vydrží dlouho a nikdo na ni nepřijde.

Ryby samozřejmě zkouší tuto strategii i doma, manžel jim tak pomáhá víc, než je u mužů zvykem. Dalo by se říci, že dělá v podstatě všechno. Ryby ale tak fňukají a vzdychají, že to vypadá, že vše dělají ony a jsou neskutečně vyčerpané a unavené. Ve skutečnosti to tak ale vůbec není. Jsou to jen pěkné herečky.