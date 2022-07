Nejchytřejší znamení podle horoskopu. Patříte mezi ně?

Pokud vás u někoho fascinuje, jaký má přehled, je chytrý a sečtělý, tak vězte, že ne vždy to je jeho přičiněním. Existují totiž určitá znamení, kterým bylo shůry dáno více než jiným. Patříte mezi tato znamení i vy?

Obklopujete se lidmi, kteří jsou vtipní, charismatičtí, sečtělí, mají všeobecný přehled a máte si s nimi vždy co povídat? Pak nejspíš patří mezi hrstku vybraných znamení, kterým byl do vínku dán neuvěřitelný intelekt. Patří mezi tato znamení i to vaše?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Na prvním místě v pomyslném žebříčku inteligence jsou Berani. Jou na tom nejlépe s výškou IQ, analytickým myšlením i kognitivními schopnostmi. Své nápady vždy dotáhnou ke zdárnému cíli a navíc vždy srší optimismem. Jsou velmi vnímaví a emoční, tudíž je ostatní lidé milují.

Pamatujte si, že Berana nikdy nepřechytračíte a nevyplatí se mu ani lhát. Jsou to také velmi dobří taktici, stratégové a dříči, kteří se nikdy před ničím nezastaví. Záleží jim na uznání svého okolí a také bazírují na titulech, diplomech a jiných oceněních.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou velmi chytří a bystří, ale také neúnavní, neústupní a silní v kramflecích. Patří mezi studijní typy a řada z nich to tedy v akademické dráze dotáhne pořádně daleko. Jsou to velcí perfekcionalisté, kteří musí mít v pořádku a pod kontrolou každý detail.

Učí se nejrychleji ze všech znamení novým věcem a jsou velmi charismatičtí, proto umí nejlépe zastínit ostatní znamení. Mají vysokou verbální inteligenci, dar slova a příjemný hlas, který ostatní rádi poslouchají. Také umí za každé situace jednat diplomaticky.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci mají velký umělecký talent, jsou kreativní a velmi zruční. O tom, co je zajímá, toho ví neuvěřitelné množství. Nikdy se s nimi tedy nepouštějte do sporu, pokud jde o téma, ve kterém excelují. Převálcovali by vás za každé situace. Vždy srší dobrými nápady a dobrou náladou.

Střelci mají představivost, hodně čtou a mají širokou slovní zásobu. Jejich život je plný rodinné lásky a štěstí. Nadchnou se snadno pro nějakou věc a vždy se ji rychle naučí. Také jsou skvělí v řešení krizových situací. Nebojte se je požádat o pomoc, vždy vše díky své inteligenci vyřeší k vaší spokojenosti. Navíc to dělají nezištně a mají pouze upřímnou radost, že vám mohli pomoci.