Nejčistší srdce podle horoskopu: S těmito ženami je štěstí jít životem

Hledáte-li takovou nevěstu, na kterou se budete moci spolehnout, a navíc bude krásná, milá a inteligentní, pak se zaměřte na následující znamení zvěrokruhu, ve kterých se rodí ty nejúžasnější ženy na světě.

Ideální žena není pouhá fáma, opravdu taková existuje! Stačí jen vědět, kde hledat! Náš horoskop vám prozradí, v jakých znameních zvěrokruhu se rodí ty nejbáječnější ženy s nejčistším srdcem, které chce mít za manželky a matky svých dětí každý.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ty nejlepší ženy se rodí ve znamení Berana. Pokud chcete ženu, která má opravdu všech pět P, tak to musí být jedině žena ve znamení Berana. Bývá pěkná, pracovitá, pravdomluvná a umí vydělat peníze! Prostě vše, co si od manželky snů můžete přát, najdete v ženě tohoto znamení. Navíc jsou tyto ženy velmi inteligentní a v kolektivu oblíbené.

Pokud chcete na tuto ženu udělat dojem, udělejte pro ni nějaké něžné, hezké, romantické gesto, které jí vykouzlí úsměv na rtech. Vůbec nejde o finanční nákladnost gesta, ale počítá se originalita a vynalézavost. Když ženu ve znamení Berana jednou získáte, máte jistotu stabilního a harmonického vztahu po celý život.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy ve znamení Lva jsou neuvěřitelně silné, hrdé a charismatické. Nebojí se ničeho a za svou rodinu a blízké bojují skutečně jako pravé lvice. Jejich potřeba ochraňovat a bránit ostatní je neskutečná a muži tak mnohdy ulehčí práci. Neobtěžují ho totiž s nesmyslnými požadavky, vše si zvládnou zařídit samy.

Lvice tak do vztahu přinášejí ochranu a muž se cítí po jejich boku v bezpečí. Lvice se obecně cítí lépe ve společnosti mužů, rozumí si s nimi a mají více společných témat. Ženy Lvice navíc většinou nežárlí, a to právě proto, že si s nimi muži tak rozumí. Pokud chcete na Lvici zapůsobit, jděte na to přes děti či zvířátka, jen u těchto dvou objektů Lvice zjihnou.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce jsou andělé mezi ženami. Jsou krásné, něžné, éterické, starostlivé, a navíc velmi inteligentní. Mají přehled o všem a vy si tak s nimi vždy máte o čem povídat a nebudete se nudit. Bývají také velmi krásné, tudíž jen pohled na ně vás bude bavit a budete pyšní, že právě vy máte po boku takovou ženu.

Ženy ve znamení Střelce jsou více energické než ženy v jiných znameních a umí tím nakazit i své protějšky. I z největšího lenocha umí žena ve Střelci udělat za pár měsíců nadšeného návštěvníka fitka. Díky vysoké inteligenci a přesvědčovacímu talentu změna po jejich boku nebude tak bolet a ve finále jim ještě poděkujete.