Nejčistší a nejzářivější znamení zvěrokruhu: Tyto ženy jsou andělé mezi lidmi

Hledáte vysněnou partnerku, která bude krásná, chytrá, milá, empatická a hodná? Prostě učiněný anděl? Pak se rozhlédněte po jednom z následujících znamení, která předurčují ty nejdokonalejší ženy pod sluncem.

Každý touží po krásné, chytré a hodné partnerce, ke které se bude rád a s úsměvem vracet. Pokud takovou nemáte a hledáte ji, pak byste se měli zaměřit na následující znamení, které ženy těchto kvalit předurčují.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení Vodnáře jsou velmi hodné, milé, empatické a éterické bytosti, které pro vás udělají vše, co vám na očích uvidí. Nesnáší konflikty, ale také pravidla a řád. Žijí si ve svojí bublině, ve které svět poklidně plyne a všechny problém jsou podle nich malicherné. Nerady se stresují a dodají vám pocit, že vy jste ten muž, který umí vyřešit každý problém.

Žena ve znamení Vodnáře vám bude věrně a svědomitě stát po boku a vždy se na ni můžete spolehnout za každé situace. Také vám vždy bude bezmezně věřit, protože si myslí, že vy jste ten, co vše ví, umí a vyřeší. Ženy Vodnářky své děti vychovávají k pokoře, slušnosti a lásce k přírodě. Snaží se je oprostit od technických vymožeností.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou krásné, chytré, pracovité a ambiciózní. Vždy chtějí být ve všem nejlepší a své děti také vedou k tomu, aby byly první. Dostávají to nejlepší vzdělání a navštěvují kroužky, které jim mohou zajistit kariéru. Tyto ženy umí vydělat peníze, takže vše není jen na mužích, kteří je za to uznávají a obdivují.

Během dne toho tyto ženy stihnou strašně moc, jsou jako motorové myši. Rodina, děti, domácnost, ale i práce a kariéra. Do toho vždy vypadají skvěle a mají dobrou náladu. To motivuje každého muže, proto je žena ve znamení Raka opravdu výhra. Toto znamení navíc umí šetřit, tudíž si po jeho boku každoročně dopřejete i romantickou dovolenou.

Váhy

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Vah jsou dokonalé hospodyňky, matky a ženy v domácnosti. Nic jiného po nich ale nechtějte. Jsou to takové ty dobré duše, které každému věří, pomáhají a rozdaly by se. Nejsou ale v žádném případě dravé a ambiciózní, pokud tedy hledáte někoho takového, na Váhu zapomeňte. Teplo rodinného krbu vám ale vytvoří dokonalé.

Každý den teplá večeře, oběd do práce, napečená svačinka, to vše vás čeká. Uklizeno, vypráno i vyžehleno. Na co ale můžete zapomenout, jsou intelektuální hovory, všeobecný přehled a touha řešit politickou, ekonomickou či ekologickou situaci světa. Tyto ženy zajímá jen rodina a blízcí. Starosti nechávají koňovi, ten má větší hlavu.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ženy ve znamení Ryb mají velkou dávku empatie, pokory a dobroty, proto mít za partnerku nebo kamarádku Rybu je to to nejlepší, co se vám může stát. Poradí, pomůže, vyslechne. Žádný problém ostatních jí není cizí. Miluje ten pocit důležitosti, když někomu pomůže. Jde o takovou ženu, která pojede v noci klidně sto kilometrů, jen abyste se jí mohli vyplakat na ramínku.

Ženy ve znamení Ryb jsou občas až naivní, protože se často domnívají, že to s nimi každý myslí dobře. Není to ale pravda, ne každý má tak dobré srdce jako ony. Musí si tak dávat pozor, aby se jejich ochota a dobrota neotočila proti nim. Tomuto znamení se klidně může přezdívat andělské, protože ženy Ryby jsou naprosto dokonalé.