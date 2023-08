Nejcitlivější muži podle horoskopu. Tihle jsou poklad. Máte takového doma?

Astrologové sestavili žebříček pěti znamení mužů, kteří milují pohodu domácího krbu. Dokáží nás ženy pochopit, vyslechnout, ale často i povzbudit. Která znamení to jsou? Patří zrovna váš muž mezi ně?

Rak (22.6. - 22.7.)

Muži narození ve znamení Raka drží prvenství nejcitlivějšího muže zvěrokruhu. Jsou to velmi citliví, jemní muži, kteří milují domov a vše, co je s ním spjato. Umí uvařit výborné lasagne, dětem bez problémů ráno udělají svačinu a vás odvezou autem do práce. Muži Raci nejsou zženštilí, jsou pouze velmi starostliví a mírní. Jelikož mají neuvěřitelnou trpělivost s dětmi, řadí se zároveň i mezi ty nejlepší otce.

Raci jsou citliví muži, u kterých je rodina na prvním místě. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Není žádným překvapením, že Lvi patří do tohoto žebříčku. I když jsou muži v tomto znamení chvástaví a jejich ego potřebuje být dennodenně pošimráno, jsou sebevědomými, živočišnými milenci. Pokud muž Lev dostává ve vztahu od partnerky obdiv, teplo rodinného krbu a vitální intimní energii, pak se muž Lev změní z dravé šelmy v přítulného a věrného kocoura.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Muži narození ve znamení Váhy dokáží být pro své partnerky největší psychickou oporou. Jsou milovníci harmonie, a tak nečekejte žádné mimomanželské milostné eskapády. Tito muži rádi přemýšlejí nad tím, jak potěšit ženu. A tak vás vezmou na výstavu, vyslechnou, co vás trápí a umí dát i dobře míněné rady.

Muži ve Vahách vás rádi vezmou třeba na výstavu. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Zrozencům ve znamení Střelce byla do vínku dána obrovská radost ze života. S mužem narozeným v tomto znamení se nebudete nikdy nudit. Muž Střelec vám předloží vždy pestrý program, kde bude mít přední místo sport. Jelikož jsou Střelci velmi spontánní, je velmi pravděpodobné, že vás po celodenním cyklovýletu ještě pozvou na nějakou zajímavou společenskou akci, kde rozhodně nemůžete oba dva chybět. Střelec je inteligentní muž, který však perfektně zná techniku savoir vivre a zůstává optimistou i v krizových situacích.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Není divu, že toto znamení se ocitlo v našem žebříčku. Muži Ryby jsou intuitivní, srdeční a dokáží se do ženy zamilovat jako málokterá znamení zvěrokruhu. Hlavním rysem Ryb je zrcadlení partnera, to znamená, že muži Ryby málokdy odmítají návrhy svých partnerek. Bohužel to má i své stinné stránky, a tak by muži v tomto znamení měli dát více na svou intuici než na bezhlavé zamilování.

Zdroje: stylecaster.com, sosyncd.com