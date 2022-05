Nejdominantnější ženská znamení: Tyto ženy jsou rozenými vůdci

Některé ženy jsou dominantní, jiné submisivní. Ne každá umí dát najevo svůj názor a ukázat, když se jí něco nelíbí. Pokud hledáte ženu činu, podívejte se na čtyři znamení horoskopu, která se umí prosadit.

Hledáte ženu, která umí říct svůj názor, stojí si za svým a ničeho se nebojí? Podívejte se na ta znamení, která jsou rovnocennými parťáky, a na to, že vám bude dělat pouze ozdobu, můžete zapomenout.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha rády řídí kolektiv, jsou ambiciózní, chytré a vypočítavé. To jim dopomáhá vždy docílit svého, ať už se jedná o kariéru nebo vztahy. Tyto ženy hodně pracují, často bývají workoholičky, proto nemají příliš času na rodinu. Chcete-li ženu, která se bude naplno věnovat dětem, na dominantní Kozorožku zapomeňte. Pokud už byste s ní rodinu přece jen měli, může to skončit tak, že na mateřské zůstanete s dětmi vy.

Dominance Kozorožek se ukazuje i ve vztahu. Jsou vždy vůdčí osobností, vymýšlejí výlety, dovolené, co se bude jíst, i za co se budou utrácet peníze. K ženě tohoto znamení se opravdu hodí jen někdo submisivní, kdo rád poslouchá a nevadí mu dělat ženě poskoka. To totiž ženy ve znamení Kozoroha od muže očekávají.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců jsou dominantní vůdkyně v rodině. Diktují všem, co mají dělat, a když někdo neposlechne, čeká ho trest. Jsou radikální, nesmlouvavé a jedou si podle mustru, který jim vyhovuje. Nerady ustupují ze svých zásad. Na děti jsou většinou chladné a ty občas pod jejich přísnou nadvládou žijí jako na vojně. Bohužel však matkám jejich dominanci a nedostatek citu děti vrací v pubertě, což někdy není opravdu hezká podívaná.

Bohužel ženy v Blížencích psychicky šikanují i své partnery. Vždy musí mít navrch a muži musí poslouchat. Když se jim něco nelíbí, křičí, nadávají a vždy musí být nakonec po jejich. Nebojí se ani fyzického násilí, takže rozhodně nevěřte tomu, že ženy nebijí muže. Když se taková dominantní Blíženkyně pořádně naštve, vidí rudě a mlátí kolem sebe hlava nehlava.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce jsou dominantní především v posteli. Mají rády tvrdší praktiky, někdy i bití a vulgarismy. Pokud tedy nejste ten typ, co k milování potřebujete lásku, intimitu a mazlení, na Střelkyni zapomeňte. Byli byste asi hodně překvapeni, co by vás čekalo. Pokud však máte rádi pořádné vzrůšo, rozhodně berte dominantní Štřelkyni.

Dominance ženě ve znamení Střelce nechybí ani v jiných situacích. Na úřadech se nikdy nenechá odbýt. Když může získat něco lepšího, ideálně zadarmo, vždy bude první, kdo to bude mít. Také má velkou schopnost výřečnosti, takže se vždy ze všeho vymluví. Dávejte si tedy pozor, Střelkyně dobře lže a málokdy to na ní poznáte.

Lev

23. 7. až 22. 8

Lvice se umí prosadit v byznysu. Vydělávají obrovské peníze a jejich šarm, charisma a umění dělat obchody jim závidí i ti nejvýznamnější manažeři. Lvice si prostě jdou za svým a nezajímají je překážky a obtíže. Když si něco zamanou, vždy to zvládnou, ať je to stojí sil, kolik chce. Zajímavé také je, že Lev je dominantní i při řešení problémů v rodině. Vždy si své blízké vyslechne a jde na věc. Dobrá zpráva je, že většinou onen problém opravdu vyřeší.

V partnerství se Lvice nechávají rády hýčkat. Jelikož v práci a v životě jsou to ony, kdo rozhodují, chtějí být doma považovány za milé bezbranné bytosti, které potřebují něhu a lásku. Jak je tedy vidět, ženy ve znamení Lva jsou i dobré herečky.