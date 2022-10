„Nejdržkatější“ znamení zvěrokruhu: Tyto ženy urazí každého, s kým promluví

Možná jste se setkali se ženou, která vám od plic řekne, co si myslí, a nebere si servítky. Klidně vás urazí a vůbec jí to nebude hloupé. Vždy má ke všemu co říct a její prořízlá pusa jede na plné obrátky. Možná za to mohou hvězdy. Některá znamení zvěrokruhu k tomu mají větší sklony než jiná.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Žena ve znamení Berana si myslí, že snědla všechnu moudrost světa, všechno ví, všechno zná a všude byla minimálně dvakrát. Když se jí nelíbí, jak někdo vypadá, co si myslí nebo říká, řekne mu to naplno, drsně a necitlivě. Myslí si, že se všichni musí řídit tím, co říká, a že ji musí poslouchat. Když se někdo ohradí, dozví se o sobě vše škaredé, co lze jen říct.

Žena v tomto znamení často také velmi ráda pomlouvá a šíří drby. Mstí se za vše, co se jí nelíbí a že je toho hodně. Do očí vám klidně řekne, že jste odporní a že vás nenávidí, přitom nehne brvou. Ženy v Beranu bývají citově ploché a co znamená slovo empatie, snad ani neví. Každopádně, i kdyby věděla, nepoužívá ji.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Žena ve znamení Lva si vždy musela vše vybojovat sama, je tedy drsná, tvrdá, obhroublá a nebojí se říct na plnou pusu to, co jí přijde na jazyk, i když toho druhého třeba urazí. Vždy jedná napřímo a když vám má říct drsné věci, prostě to udělá, nedělá jí to problém. Má prořízlá ústa, protože je k tomu, aby se o sebe a své blízké postarala, musela často použít.

Lvice je neuvěřitelně schopná, sama dokáže obstarat vše, muže nepotřebuje. Není ale ani trochu ženská, což je také problém. Chová se často jako muž, mluví jako muž a myslí jako muž. Se ženami ji nic nespojuje a nebojí se jim říct do očí, že ji jejich tlachání nezajímá a že jsou to hloupé husy. Než aby si koupila krém na vrásky, raději peníze investuje do nového nářadí.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Žena ve znamení Střelce není ani tak upřímná, jako škodolibá. Užívá si vmést lidem do tváře každou jejich prohru či selhání. Nejenže jí to dělá dobře, ale navíc si nebere servítky a její slovník je často až vulgární. Do úst ženy se rozhodně nehodí. Střelkyni je to ale jedno, záleží jí jen na tom, aby ona byla za hvězdu a hlavně, aby ji každý slyšel.

Žena ve znamení Střelce si ale přes svou pýchu neuvědomuje, že ji většina lidí nesnáší, nechce s ní mít nic společného, pomlouvají ji a opovrhují jí. Tato žena nemá žádné přátele a každý se jí vyhýbá obloukem, aby zase nemusel poslouchat její urážky a snášet její nadřazené chování. Stejně se chovají i ke svým partnerům, kteří s nimi často nevydrží a opustí je.